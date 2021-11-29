「2022台南市耶誕跨年系列活動」 周末起連辦六場

台南市今年「2022台南市耶誕跨年系列活動」這個周末登場。市長黃偉哲下午在總爺藝文中心宣布，接下來每周六日都有活動，3場跨年親子活動邀請銀河谷音、海波與蘋果劇團表演，演唱會3場都有金曲歌王歌后助陣。

市府邀請麻豆文正國小師生參與宣傳、搶先觀賞小丑Yummy表演，小丑逗趣演出小朋友很開心、爭相和小丑拍照。

黃偉哲說，今年耶誕跨年活動不同以往只在歸仁沙崙高鐵站辦1場，共有3場親子活動、3場演唱會，希望這麼多活動大家能有快樂年終，迎接新年。

黃偉哲表示，周六的系列第一場「一童趣總爺」選在總爺大草皮舉辦，邀請唯一日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」演出，現場有街頭藝人和世界頂級小丑表演，還有美食餐車和攤位，親子活動是專門為小朋友量身打造，歡迎家長一起欣賞，創造親子同樂珍貴回憶。

第二場「親子同樂會」周日在南紡購物中心旁時代公園舉行，海波兒童劇團帶來小朋友最愛的「香蕉人、嬌嬌蕉」、「奶油獅」、「麻吉貓」等玩偶，還有小小警察體驗和警用重型機車展示；活動邀請弱勢兒童同樂，贈送廠商「好帝一」贊助物資。最後一場「蕭壠蘋果樂園」12月11日在佳里區蕭壟文化園區，現場有蘋果劇團演出，還有聖誕主題闖關活動。

演唱會第一場12月19日新營南瀛綠都心公園、第二場25日台南市政府西側廣場，第三場跨年31日在台南市政府西側廣場。第一場卡司有動力火車、徐佳瑩、艾怡良、Matzka、戴愛玲等藝人。