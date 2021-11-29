公共工程因原料漲流標 雲林自籌財源讓建設不止步

雲林縣府從去年中發現多項大型公共工程發包流標，原因在於營建建材漲價，投標者興致缺缺，雲林縣府通盤檢討流標逾2次工程案，將自籌財源追加工程款，讓建設不止步。

二崙國小附設幼兒園原預算新台幣3100餘萬元，今年3月建材價格上漲，歷經流標6次，縣府向中央反映後追加工程經費到新台幣4145萬元，日前順利動土，工程預計民國112年完工，提供優質、友善、平價育兒環境。

雲林縣政府工務處長汪令堯今天接受中央社記者訪問時說，營建材料從去年後半起開始上漲，依據主計處的數據顯示，10月份全國「營造工程物價指數」比較去年同期漲幅超過13%。

汪令堯坦言，二崙國小附設幼兒園只是其中一個案例，縣內有許多工程經費超過1億元以上的公共工程案招標不順，因此縣長張麗善指示針對目前招標案流標逾2次以上者進行通盤檢討，縣府將自籌財源，讓建設不止步。

汪令堯表示，目前包括虎尾鎮公安停車場、雲164縣道和雲2線道路等7、8件中央補助的大型工程案因營建材料漲價而流標超過2次以上，經檢討後發現每項工程案須追加的款項超過5000萬元至1億多元，總追加經額逾5億元。

行政院政務委員、公共工程會主委吳澤成17日接受媒體聯訪時說，早有各項對策因應，物價部分，持續穩定混凝土的重要原料砂石及飛灰價格，且追蹤近期鋼料上漲原因，避免不合理漲價或惜售情形，同時要求機關在計畫預算階段，即應估算至完工期間的物價波動。