百年嘉義樹木園栽種台灣稀有種植物 具保育意涵

嘉義樹木園具百年歷史，為嘉義八景之一，園區正進行國家植物園方舟計畫，除整修日治舊有木造建築外，並規劃一區作為台灣稀有種植物栽種與展示空間，深具教育與保育意涵。

行政院農業委員會林業試驗所今天發布新聞稿表示，嘉義樹木園位於嘉義市東區，園內大樹林立，為嘉義八景之一。園區面積約9.4公頃，於民國前4年設立，最早以橡膠樹試驗栽植為主要設立目標，而後以各類熱帶經濟樹種引入研究為主。

林試所說明，因園區現有栽種樹種9成以上均為外來樹種，引進地區以東南亞、熱帶亞洲、澳洲、非洲、南美洲、中美洲為主。自民國108年起配合林試所國家植物園方舟計畫工作，一方面整修日治時代舊有木造建築，另一方面新規劃一區作為台灣稀有種植物的栽種與展示空間。

林試所指出，透過整建早期具有歷史意義的木造建築，同時將台灣中南部地區植物稀有物種在園區展示栽種，包括水社柳、台灣紅豆樹、海南草海桐等，讓民眾可實地觀察，進而了解台灣稀有物種保育現況，深具教育與保育意涵。

農委會林試所長曾彥學表示，嘉義樹木園還具有多項全台樹木獨有特色，如單子紅豆與巴西橡膠樹為全台現存最大棵；巴西橡膠樹群為全台數量最多；肯氏南洋杉為全台最早引進的一批母樹。

曾彥學指出，嘉義樹木園區內保存多樣獨具特色的植物瑰寶，未來將規劃搭配園區新增的台灣中南部稀有種植物展示區展現，藉由各項園區特色，讓民眾能深度探索嘉義樹木園。