嘉義景點+1！瑞里綠色隧道改建完工 讓遊客愜意漫步竹林

嘉義縣瑞里地區逢假日遊客如織，縣府建設處2018年起向中央爭取前瞻計畫8668萬元、自籌1000萬，分3期改善166縣道和瑞里村落聯絡道路，知名景點綠色隧道不僅重鋪路面，也新增19個道路指示牌、2個入口意象及12座休息座椅。

嘉義縣長翁章梁今天上午出席完工典禮時表示，「交通做得好，人就進得來」，識別標誌做得好，遊客進來玩就沒有問題，基礎設施做好更容易導入遊客。

縣府文化觀光局副局長李茂鐘表示，瑞里地區30餘間民宿，每年春天螢火蟲季、紫藤花季，吸引許多遊客上山，但166縣道和瑞里村間產業道路長年受風吹日曬，路面嚴重毀損，影響業者和遊客用路安全。

縣府建設處2019年起向中央申請前瞻計畫，分3階段改善瑞里地區道路，除耗資5000萬元改善166縣道竹崎至梅山段，第1至3期工程分別改善瑞里社區及包含綠色隧道在內的村里間聯絡道路。

另，阿里山風景區管理處今年向交通部觀光局爭取「台灣好行瑞里線」，首發班車已於今年11月20日通行，全線沿嘉義市區經竹崎到瑞里共10站，假日及國定假日行駛，往返共6班次。

瑞里綠色隧道今舉辦竣工典禮，翁章梁、縣議員劉雅文、吳思蓉等出席；翁章梁說，希望大家來瑞里能夠「慢生活」，欣賞在地風景。

山區旅遊人數逐年成長，翁章梁分析，目前國內風行深度旅遊，「這是台灣一個翻轉的機會」，希望業者好好展現自己，讓遊客更深度認識嘉義。縣府為推廣山區觀光，也整合「台18線觀光協會」和「166線觀光協會」，明年將成立更多「軸線」協會。

翁章梁希望軸線協會能推廣親子旅遊，讓大家邊開車邊逛（景點），協會成員異業結合，可以發展套票，到全國旅展推銷軸線行程，縣府也協助培訓相關人員，希望大家到嘉義能深度旅遊、更認識嘉義。