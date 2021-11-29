快訊

情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義景點+1！瑞里綠色隧道改建完工 讓遊客愜意漫步竹林

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府向中央申請前瞻經費，改建梅山鄉瑞里綠色隧道，縣長翁章梁（中）今出席竣工典禮。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府向中央申請前瞻經費，改建梅山鄉瑞里綠色隧道，縣長翁章梁（中）今出席竣工典禮。記者莊祖銘／攝影

嘉義瑞里地區逢假日遊客如織，縣府建設處2018年起向中央爭取前瞻計畫8668萬元、自籌1000萬，分3期改善166縣道和瑞里村落聯絡道路，知名景點綠色隧道不僅重鋪路面，也新增19個道路指示牌、2個入口意象及12座休息座椅。

嘉義縣長翁章梁今天上午出席完工典禮時表示，「交通做得好，人就進得來」，識別標誌做得好，遊客進來玩就沒有問題，基礎設施做好更容易導入遊客。

縣府文化觀光局副局長李茂鐘表示，瑞里地區30餘間民宿，每年春天螢火蟲季、紫藤花季，吸引許多遊客上山，但166縣道和瑞里村間產業道路長年受風吹日曬，路面嚴重毀損，影響業者和遊客用路安全。

縣府建設處2019年起向中央申請前瞻計畫，分3階段改善瑞里地區道路，除耗資5000萬元改善166縣道竹崎至梅山段，第1至3期工程分別改善瑞里社區及包含綠色隧道在內的村里間聯絡道路。

另，阿里山風景區管理處今年向交通部觀光局爭取「台灣好行瑞里線」，首發班車已於今年11月20日通行，全線沿嘉義市區經竹崎到瑞里共10站，假日及國定假日行駛，往返共6班次。

瑞里綠色隧道今舉辦竣工典禮，翁章梁、縣議員劉雅文、吳思蓉等出席；翁章梁說，希望大家來瑞里能夠「慢生活」，欣賞在地風景。

山區旅遊人數逐年成長，翁章梁分析，目前國內風行深度旅遊，「這是台灣一個翻轉的機會」，希望業者好好展現自己，讓遊客更深度認識嘉義。縣府為推廣山區觀光，也整合「台18線觀光協會」和「166線觀光協會」，明年將成立更多「軸線」協會。

翁章梁希望軸線協會能推廣親子旅遊，讓大家邊開車邊逛（景點），協會成員異業結合，可以發展套票，到全國旅展推銷軸線行程，縣府也協助培訓相關人員，希望大家到嘉義能深度旅遊、更認識嘉義。

瑞里綠色隧道沿途孟宗竹桂竹和杉林茂密挺拔，路面平坦易於行走，夏夜常吸引許多賞螢遊客；另，隧道路與野薑花溪步道，往東南方續行，經過一片竹林後可連結瑞太步道。

嘉義縣政府向中央申請前瞻經費，改建梅山鄉瑞里綠色隧道，今竣工後開放遊客漫步竹林間。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府向中央申請前瞻經費，改建梅山鄉瑞里綠色隧道，今竣工後開放遊客漫步竹林間。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府向中央申請前瞻經費，改建梅山鄉瑞里綠色隧道，今竣工後開放遊客漫步竹林間。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府向中央申請前瞻經費，改建梅山鄉瑞里綠色隧道，今竣工後開放遊客漫步竹林間。記者莊祖銘／攝影

瑞里 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣府「咖啡三部曲」推廣咖啡 首創品牌學院臥虎藏龍

翁章梁呼籲嘉義鄉親力挺中央 支持四個不同意

嘉義縣國際身障者日踩街嘉年華 身障朋友展現才華吸睛

翁章梁作志工 年前送愛心年菜至弱勢家庭 計1500戶受惠

相關新聞

菜價走低！雲林這位老板超有愛 送菜助農連路人也有份

雲林縣水林鄉吉祥兒嬰兒用品專賣店老板黃鴻祺，不僅是熱血志工，每年為弱勢孩童補充營養，捐贈的奶粉逾千罐，最近鑑於菜價下滑，...

雲縣林內九芎落羽松轉色 漸層景致令遊客驚呼：美爆了！

每年冬季就是落羽松展現絕美之姿時刻，雲林縣林內鄉九芎落羽松漸紅，即使平日仍吸引大批賞松人潮。林內鄉長張維崢說，若再來一波...

劉甯珠鐵窗內春風化雨20載 輔導逾2萬人獲總統表揚

鐵窗內春風化雨20載，用「愛」陪伴逾兩萬名收容人向前行。雲林監獄教誨志工劉甯珠，入監輔導收容人，用心耕耘，幫助無數收容人...

嘉義景點+1！瑞里綠色隧道改建完工 讓遊客愜意漫步竹林

嘉義縣瑞里地區逢假日遊客如織，縣府建設處2018年起向中央爭取前瞻計畫8668萬元、自籌1000萬，分3期改善166縣道...

曾文水庫電廠將歲修 滿載發電放水轉存烏山頭

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，曾文水庫蓄水率降到7成以下，除雨量偏少以外，也因曾文電廠將歲修停機，目前滿載...

難獲嘉縣府焚化爐發入爐許可 嘉市事業廢棄物恐無處去

嘉義市不燒事業廢棄物，許多商家委託清除公司載去嘉縣焚化爐燒，市議員蔡榮豐今天質詢指出，縣府已陸續不核發「入爐證明」，上百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。