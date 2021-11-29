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雲縣林內九芎落羽松轉色 漸層景致令遊客驚呼：美爆了！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內鄉九芎落羽松秘境距離台鐵鐵道僅50多公尺，是鐵道迷捕捉火車穿越的最佳取景角落。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境距離台鐵鐵道僅50多公尺，是鐵道迷捕捉火車穿越的最佳取景角落。記者陳苡葳／攝影

每年冬季就是落羽松展現絕美之姿時刻，雲林縣林內鄉九芎落羽松漸紅，即使平日仍吸引大批賞松人潮。林內鄉長張維崢說，若再來一波冷空氣，落羽松將會大變色，預告「此景只會更美麗！」

九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致仍不減浪漫氛圍，令從北部遠道而來的遊客驚呼「彷彿來到韓國！」

張維崢表示，不僅林內水利文物館落羽松是國內名聞遐邇的景點，近年來爆紅的則是地主在九芎私地種植大片落羽松，無論平、假日都吸引人潮前來拍照。

張維崢說，此處落羽松林，河畔還有整排的小葉欖仁樹，秘境旁有鋪設步道供民眾散步，另一特色是距離台鐵鐵道僅50多公尺，也是鐵道迷捕捉火車穿越的最佳取景角落。

張維崢指出，目前落羽松才剛開始變色，接續再來一波冷空氣將會更美麗，歡迎遊客到訪，不過因該處是私人土地，請遊客勿任意停車，行走時也要注意腳步，小心安全。

雲林林內鄉九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致不減浪漫氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致不減浪漫氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致不減浪漫氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致不減浪漫氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致不減浪漫氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境可見已轉紅的落羽松葉，其中交織著還未變色完全的綠、黃色，漸層景致不減浪漫氛圍。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境河畔有整排小葉欖仁樹，一旁鋪設步道供民眾散步賞景。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉九芎落羽松秘境河畔有整排小葉欖仁樹，一旁鋪設步道供民眾散步賞景。記者陳苡葳／攝影

落羽松 鐵道迷

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