劉甯珠鐵窗內春風化雨20載 輔導逾2萬人獲總統表揚

鐵窗內春風化雨20載，用「愛」陪伴逾兩萬名收容人向前行。雲林監獄教誨志工劉甯珠，入監輔導收容人，用心耕耘，幫助無數收容人重返社會踏上正途，榮獲法務部監所教化及保護有功人士的殊榮，接受蔡英文總統表揚。

劉甯珠從2001年起，陸續在嘉義縣警察局、嘉義林管處、嘉義監獄、雲林監獄、明德外役監獄、台南監獄、台南第二監獄及台南看守所等機構擔任志工，20年如一日，風雨無阻，默默付出。

她在監獄內擔任生命教育、戒毒班及技能訓練班講師，以愛心及耐心教導、分享自身所學，陪伴不少長刑期的收容人，走過黑暗時刻，帶來溫暖與希望，擺脫毒品重拾人生，輔導人數迄今達2萬人次以上。

「公務資源有限，民間力量無窮」，雲林監獄典獄長杞炎烈感謝她長久來的付出，也希望透過她的善行帶動更多人勇於入監服務，幫助更多收容人改過向善，復歸社會。

家住台南市的劉甯珠，每周超過一半時間，不辭辛勞巡迴台南、嘉義、雲林等監所，投入服輔導服務工作。她笑說，當志工已成為她日常生活的一部分，沒有負擔與勉強，她始終認為只要能力範圍可幫助他人，何樂而不為，從多年與收容人接觸，她也獲得心靈提升，更結識許多好友。

尤其看到一名收容人走出鐵窗，回歸正常生活，像枯黃老樹，經她細心呵護澆灌重新萌芽，讓人看到人生新希望，總有無限的欣悅，這也是她樂於「走進鐵窗」的最大志趣。