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曾文水庫電廠將歲修 滿載發電放水轉存烏山頭

中央社 / 台南29日電

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，曾文水庫蓄水率降到7成以下，除雨量偏少以外，也因曾文電廠將歲修停機，目前滿載發電將水源蓄存於烏山頭水庫，水情仍屬穩定。

南區水資源局表示，台南地區民生、產業及農業用水是由南化水庫與曾文-烏山頭水庫2系統彈性調配供應，雖然水庫集水區自今年9月至今降雨量約為近5年同期平均值的8成，但透過各單位積極管控及節水措施，目前兩水庫系統合計蓄水量約5.1億立方公尺，較近5年同期平均值多出逾7000萬立方公尺，台南地區整體水情屬正常穩定。

曾文水庫是台灣最大的水庫，水源透過曾文發電廠發電後，由新東口攔河堰攔蓄至烏山頭水庫串聯運用。南區水資源局指出，曾文電廠將自12月1日進行歲修停機，目前滿載發電將水源預先蓄存於烏山頭水庫，今天烏山頭水庫蓄水率約94%，2座水庫的合計蓄水率近73%，南化水庫蓄水率約94%。

南區水資源局表示，將持續每日監看水庫蓄水量狀況，每月邀集農政、台水公司、地方政府等單位，按照水庫蓄水及降雨情況，機動調整各項水源調度及應變策略，以最保守且謹慎的態度因應未來水情，確保供水穩定，並呼籲民眾養成節水好習慣。

南化水庫 曾文水庫 水資源

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