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難獲嘉縣府焚化爐發入爐許可 嘉市事業廢棄物恐無處去

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議員反映垃圾處理業者，要載事業廢棄物去嘉縣焚化爐燒，縣府不核發入爐許可。圖為嘉市環保局垃圾處理場。記者林伯驊／攝影
嘉市議員反映垃圾處理業者，要載事業廢棄物去嘉縣焚化爐燒，縣府不核發入爐許可。圖為嘉市環保局垃圾處理場。記者林伯驊／攝影

嘉義市不燒事業廢棄物，許多商家委託清除公司載去嘉縣焚化爐燒，市議員蔡榮豐今天質詢指出，縣府已陸續不核發「入爐證明」，上百商家另尋別處燒，卻仍要繳水費中「代徵一般廢棄物清除處理費」，一隻牛剝兩層皮；市府環保局長說，持續向中央反映；縣環保局指出，燒事廢的量已滿，不可能新收。

一名垃圾處理業者透露，客戶委任處理事業廢棄物，先取得入爐證明，才能載去焚燒，並進一步申請水費減免，但縣府的入爐證明愈難取得，現階段不敢再新接客戶，「有生意沒得做」，載去其他縣市不敷成本；明天有30、40個客戶入爐證明要到期，尚未取得縣府展延許可。

「進場垃圾量已經爆滿！」縣府環保局長張根穆說，依法規優先處理產源為嘉縣的垃圾，其次是環保署調度的生活廢棄物，接著才處理外縣市事業廢棄物；現有鹿草焚化爐每天能燒820噸，35%、287噸燒事廢，只是現有都已經滿了，新要簽約的不可能再收。

張根穆強調，沒有反對外縣市垃圾，但要能保障處理縣內自己的垃圾，他比喻「飯已經吃飽了，無法再吃1碗」，不只嘉市，其他縣市也擠不進來燒。

蔡榮豐指出，縣府2017年4月起陸續不發入爐證明，市區商家包括即將開幕的in89影城、新光三越、多那之咖啡等，上百間受到影響，都向他投訴，他也請環保局協助，不過反映縣府沒用。

蔡榮豐表示，嘉市的焚化爐原本就不燒事業廢棄物，要另付費委託業者去燒，現縣府不發入爐證明，也無法申請減免水費的一般廢棄物清除處理費，相當不公平。

市府環保局長蕭令宜說，嘉市1天約40噸事業廢棄物，但無處燒是全國困境，市府持續跟中央反映，請環保署、經濟部協助解決；嘉市目前將新建焚化廠，預計經費40億，採廠商促參方式，目前進行環評，順利的話最快2029年完工啟用，未來每天燒500噸廢棄物。

廢棄物 焚化爐 環保署

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