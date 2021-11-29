嘉縣府「咖啡三部曲」推廣咖啡 首創品牌學院臥虎藏龍

嘉義縣政府舉辦全國首創「咖啡莊園品牌學院」，實體與線上並行授課，3梯次培訓課程，學員超過120人，在嚴謹的結業學分制標準下，共62人結業，今天上午辦結業式，縣長翁章梁頒獎給學員。

嘉義縣政府為推廣嘉義產地特有的咖啡風貌，今年推出「咖啡三部曲」計畫，成立全國首辦的「咖啡莊園品牌學院」，邀請業界具實務經驗的講師，以互動及理論概念分享「建立安全生產之自主管理觀念」、「咖啡栽培管理技術課程」、「有機、友善農業驗證環境耕作登錄或產銷履歷認證」、「評鑑制度」、「推動嘉義縣咖啡莊園品牌包裝與資源整合」等課程。

縣府農業處長許彰敏說，三部曲希望整合阿里山咖啡，第一部曲將盤整阿里山咖啡資源，目前已知阿里山地區共170餘家咖啡農、種植面積近200公頃，但整體產量仍不符合市場需求。

第二部曲，許彰敏說，將推動嘉義地區咖啡品牌認證，希望咖啡農申請政府認證的友善耕作、有機耕作或產銷履歷等，縣府農業處也會積極給予輔導，「咖啡農能對自己產品負責」，並提供優質咖啡給消費者。

第三部曲，農業處將推動咖啡產業升級，許彰敏希望咖啡業者完成「莊園品牌認證」，消費者如果到阿里山玩，能引導他們到莊園消費，順便品嚐優質阿里山咖啡。

嘉義縣共7鄉鎮種植咖啡豆，縣府農業處表示，其中隱藏許多品質優良、風味極佳的咖啡豆，這次入選杯測交流的咖啡莊園業者有32家，經由咖啡莊園品牌學院嚴格的標準篩選取得結業資格得後，才有機會參與。