「存1千變2千」兒少基金倍數存 雲林媽2子成年可領百萬

雲林縣2017年起推動兒少教育發展帳戶，縣府社會處清查，目前符合低收或中低收及法定年齡申請資格的孩童有822人，已有487人參加，申請率59％，不過即便每月只需繳500至1250元不等的儲金，對有經濟困難的家庭而言仍是一筆開銷，往往繳不到3年就退出，縣長張麗善今天表揚續存達3年的18個家戶，希望藉此鼓勵未加入的家庭參加，為孩子準備好未來生活基金。

40歲王媽媽育有4名子女，其中2子已上小學，仍有2子還在就讀幼兒園。王媽媽說，先前因工作不穩定，除生活開銷，再加上育兒及教育等大筆支出，1家6口除有中低收入補助，也得努力賺錢，撐過拮据的經濟狀況。

因王媽媽2名幼子都符合縣府社會處「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」規定2016年1月1日後的出生資格，縣府社會處審核後，協助王家申辦2帳戶。

王媽媽推算，每月個別幫孩子存入1250元，年滿18後可領到最高儲金54萬元，這筆錢將來可作為大學教育基金，減輕學費負擔，為求穩定工作，她與先生透過縣府「以工代賑」獲得社會工作職缺，兩人對生活更有動力，並把握時間進修，今年工作都從約聘員轉為正式人員。

張麗善今天表揚斗六、虎尾、北港、莿桐、麥寮、元長、口湖、大埤、二崙及東勢等鄉鎮市共19名績優繳存家戶孩童，除頒發表現優良獎狀，也贈與每戶1份實物銀行物資獎勵包。

張麗善指出，2016年1月1日之後出生，且符合列冊低收、中低收入戶及長期安置的孩童，家長或法定代理人可依自身經濟狀況，選擇每月固定幫孩童存入500、1000或1250元不等的儲金，衛福部會「1比1」相對提撥金額，每年最高提撥1萬5000元，該帳戶續存效期至孩童滿18歲止。