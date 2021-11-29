台南西市場古往今來 用專書認識最接地氣古蹟大菜市

被老台南人暱稱為「大菜市」的西市場，日治時期也曾有小夜市，楊麗花、郭金發都曾在此演出，隨著西市場古蹟的修復完工，台南市文化資產管理處特別與聚珍台灣合作，今天推出府城作家陳秀琍主筆的《台南西市場》，細說西市場百年來的古往今來，城市的發展以市場為中心而有今天西門、中正商圈，裝滿著台南人共同的記憶。

市長黃偉哲感謝陳秀琍，聚珍台灣總監王子碩用了非常多的心思，把西市場鮮活的記錄下來，他說，西市場除了具有深厚的文化意義外，也是個活的市場，而且對於周遭的、甚至全台南市的市民心目中都有一定的地位。從早年雞鴨魚肉、生鮮蔬菜販售，到變成必遊景點，已記載也承載了台南1百多年來發展的個過程，也記錄了好幾代台南人共同回憶。

他說，西市場即將修復完成，將來會往哪邊走？會扮演著什麼樣的角色？以及對於台南市民有什麼樣的影響? 都值得我們繼續寫歷史，繼續看下去。

文化局表示，西市場曾是日治時期南台灣最大的市場，也是台南第一座大型公有市場，見證台灣近代市場發展的歷史，更承載幾代台南人共同的生活記憶，西市場不只是傳統的魚菜消費市場，同時也是台南魚肉菜市的批發源頭，現今台南的魚市批發市場、果菜批發市場、肉品批售，都是從西市場獨立出來運作的，可說是台南最庶民化、最接地氣的古蹟，更乘載了幾世代台南人的生活記憶。

府城作家陳秀琍曾主筆《林百貨：台南銀座摩登五棧樓》，用豐富的史料與照片，細膩親和的文筆，再現台南城市記憶的多元樣貌。《台南西市場》記述西市場從1905年至今，建築與周邊空間紋理、人群活動與商業行為的變化；她逡巡西市場內傳承數代的聯彩店、魚漿店、西服店等老店家，用訪談與口述紀錄，將店家精采的西市場生意與生活故事呈現給讀者。