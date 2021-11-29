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影 ／「骨鴿」展創意 鹽水竹仔腳粉鳥文化新亮點

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
高正浩說明，剩餘無用的玉米葉利用編織成植物扇，成了玉米扇。記者謝進盛／攝影
高正浩說明，剩餘無用的玉米葉利用編織成植物扇，成了玉米扇。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水區竹仔脚聚落出現新亮點；在市府文化局社區營造計畫獎助，在地青年高正浩、李東諺表兄弟，結合南藝大建築所師生，結合當地特色，最新完成可供小孩及長輩共享的「骨鴿」裝置藝術，希望創造社區不一樣生活場域。

高正浩、李東諺表兄弟「竹仔脚鴿舍博物館-粉鳥起飛」獲南市文化局社區營造計畫獎助社區行動進入第二年，源自去年竹仔腳粉鳥笭聚落計畫鴿舍博物館行動，原本缺電的博物館，獲得科風公司贊助太陽能光電板，相關儲能及充放電系統由高雄市全電行協助建置，解決鴿舍博物館無電可用窘境。

文化局、鹽水區公所上午舉行成果發表會，文化局科長陳雍杰、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、竹林里長魏英錕等人與會，高正浩介紹相關創作原委。

高正浩指出，非常感謝民間公司慷慨提供太陽能光電板，相關儲能及充放電系統動力，才能結合臺南藝術大學建築所鄭乘騏教授帶領「group B群」團隊阮仲凱、李軍坣、范姜妤溱、李樹儀、曾自由等學生共同完成「骨鴿」裝置作品。

「骨鴿」作品利用鐵件圓管雕塑，可容納小孩子的鴿子骨架，取名「骨鴿」音似數位時代的「google」一詞，期待孩子能夠從此「檢索」鴿子到「探索」居住環境。並且在南方松木平台上旋轉，象徵鴿子在居家領空上會繞圈飛翔的過程。偌大的平台，也可提供長者乘涼、日光浴，更是聊天好所在。

社區周圍常見的農地所種植的玉米也是鴿子的糧食之一，工作坊課程發揮巧思設計玉米的加值利用，將剩餘無用的玉米葉，再利用編織成植物扇，成了玉米扇，期盼能夠讓長者了解，殘材透過創意也有機會變成生活用品。

高正浩、李東諺也與竹埔國小合作，並獲得校長廖秋宛支持，合作開辦為期一個月的木作系列課程，讓學校五、六年級學生，創作一隻可前後搖擺的鴿子，在動手做同時，更能了解鴿子在地方重要性，希望扎根學校的鄉土教育。

完成的鴿舍博物館彩繪外觀。記者謝進盛／攝影
完成的鴿舍博物館彩繪外觀。記者謝進盛／攝影
屋內擺設相關鴿子文創作品。記者謝進盛／攝影
屋內擺設相關鴿子文創作品。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局上午舉行「竹仔脚鴿舍博物館-粉鳥起飛」發表會。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局上午舉行「竹仔脚鴿舍博物館-粉鳥起飛」發表會。記者謝進盛／攝影
「骨鴿」現，成 鹽水竹仔腳社區新亮點，高正浩說明創作理念。記者謝進盛／攝影
「骨鴿」現，成 鹽水竹仔腳社區新亮點，高正浩說明創作理念。記者謝進盛／攝影

文化局 博物館 社區營造

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