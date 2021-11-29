影 ／「骨鴿」展創意 鹽水竹仔腳粉鳥文化新亮點

台南市鹽水區竹仔脚聚落出現新亮點；在市府文化局社區營造計畫獎助，在地青年高正浩、李東諺表兄弟，結合南藝大建築所師生，結合當地特色，最新完成可供小孩及長輩共享的「骨鴿」裝置藝術，希望創造社區不一樣生活場域。

高正浩、李東諺表兄弟「竹仔脚鴿舍博物館-粉鳥起飛」獲南市文化局社區營造計畫獎助社區行動進入第二年，源自去年竹仔腳粉鳥笭聚落計畫鴿舍博物館行動，原本缺電的博物館，獲得科風公司贊助太陽能光電板，相關儲能及充放電系統由高雄市全電行協助建置，解決鴿舍博物館無電可用窘境。

文化局、鹽水區公所上午舉行成果發表會，文化局科長陳雍杰、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、竹林里長魏英錕等人與會，高正浩介紹相關創作原委。

高正浩指出，非常感謝民間公司慷慨提供太陽能光電板，相關儲能及充放電系統動力，才能結合臺南藝術大學建築所鄭乘騏教授帶領「group B群」團隊阮仲凱、李軍坣、范姜妤溱、李樹儀、曾自由等學生共同完成「骨鴿」裝置作品。

「骨鴿」作品利用鐵件圓管雕塑，可容納小孩子的鴿子骨架，取名「骨鴿」音似數位時代的「google」一詞，期待孩子能夠從此「檢索」鴿子到「探索」居住環境。並且在南方松木平台上旋轉，象徵鴿子在居家領空上會繞圈飛翔的過程。偌大的平台，也可提供長者乘涼、日光浴，更是聊天好所在。

社區周圍常見的農地所種植的玉米也是鴿子的糧食之一，工作坊課程發揮巧思設計玉米的加值利用，將剩餘無用的玉米葉，再利用編織成植物扇，成了玉米扇，期盼能夠讓長者了解，殘材透過創意也有機會變成生活用品。