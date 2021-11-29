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南市年度亮點排球場完工 強化學校訓練資源

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
斥資2500萬元興建的台南市東區平實排球場今天啟用，將增強基層學校的排球發展訓練資源。記者鄭惠仁／攝影
斥資2500萬元興建的台南市東區平實排球場今天啟用，將增強基層學校的排球發展訓練資源。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府極力打造運動城市，列為年度亮點體育場館興建工程之一的東區平實排球場，今天啟用，未來將作為基層選手的訓練基地及排球賽事場地。今年因疫情影響，被列為台灣4大排球賽的華宗盃排球賽停辦，市長黃偉哲希望明年能如期舉辦。

黃偉哲感謝議會的支持，大家共同見證平實排球場的啟用，他說，華宗盃是台灣4大排球賽事之一，今年雖因疫情停辦，但仍希望明年再辦，如今平實排球場設有5面符合全國賽事規範的排球場地，為將來舉辦大型排球賽事立下很好的基礎，市府未來也會持續在體育挹注更多經費，努力打造台南成為排球大市。

教育局長鄭新輝說，平實排球場總經費2500萬元，除了興建5面符合全國賽事標準的排球場地外，也同步配置附屬空間，讓排球場地管理及使用更完善，另也增設性別友善廁所，取消進入廁所的性別限制，讓所有市民都能方便且無障礙使用。

體育處表示，平實排球場涵蓋4面排球場及1面籃排混合球場，依國際排球總會規範設置每面長、寬分別為18公尺、9公尺長方型標準場地，每面場地清晰分區，設計上以綠色鋪面、藍色球場、白色標線與周邊綠蔭等自然景觀相呼應，讓民眾舒心自在使用。

未來平實排球場將委託台南市體育總會排球委員會經營管理，期望透過民間團體的專業與熱情，帶動排球運動風氣，並強化基層學校的排球發展訓練資源。

排球 體育 台南

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