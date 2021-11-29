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台南火車站前改造許個未來 迎接建城400年

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府將對火車站前交通環境大改造，舉辦系列活動，傾聽市民的意見，歡迎民眾報名參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府將對火車站前交通環境大改造，舉辦系列活動，傾聽市民的意見，歡迎民眾報名參加。記者鄭惠仁／攝影

台南市交通局配合鐵路地下化工程，啟動「台南火車站站前環境改善計畫」，廣邀公民參與站前廣場、人行空間、轉乘設施的新想像，第一場是「體驗觀察」實地走讀火車站前環境，交通局今天表示，後續還有多場並已開放報名，歡迎大家一起來規畫理想的台南門面。

交通局長王銘德今天表示，市長黃偉哲對鐵路地下化後的車站新門面有深刻期許，特別指示要與民眾密切溝通、傾聽想法，讓公共建設符合民眾需求，台南站前改造的啟動，已在網路社群引起熱烈討論，深受市民關注。

王銘德說，台南車站已有百年歷史，台南也將建城400年，老車站和老城市的連結、人行空間和公共運輸轉乘的優化，都必須順應這樣的歷史紋理，不只是一大挑戰，也格外具有推動的價值和必要。

這次再延續先前公車路網規畫的公民參與經驗，與台南社大合作規畫5場工作坊，從認識「台南出入口，百歲車站與環境連結」相關知識出發，用「城市學習」的角度切入，以車站周邊環境為軸心，與公民持續探討如何展開宜行宜居的生活視野。

此系列活動以「百歲車站與環境連結」的主題為出發點，站前環境的改造並不只是重新調整車道、修改標線而已，希望從更高的尺度出發，思考「後地下化時代」的站前廣場定位，尤其在前後站縫合、平交道消失之後，也應重新思考車行道路的功能。藉由民眾的參與，期許更能以「人」使用空間的需求出發，整體檢討站前空間環境的串聯，包括徒步廣場、公共運輸轉乘空間、和古蹟車站融合的景觀、車流的調整等，都是應思考的面向。

第一場體驗已在昨天登場，第二場體驗觀察將於12月5日舉辦；後續12月12、15、19日則有連續三場「共學規畫」工作坊，將邀請建築、交通、都市設計等各方面的專家與談並引導實際操作空間規畫的想像，即日起開放報名，可至以下活動網址 (https://gisg35.wixsite.com/website)填寫問卷報名或參閱運轉台南好交通粉絲頁或台南社區大學網站。

台南 鐵路地下化

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