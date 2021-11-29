布袋戲鉅片「柔琴似水II」開拍 大師授課帶民眾一起拍

嘉義知名布袋戲團隊三昧堂，拍攝布袋戲電影「柔琴似水II」，每週末利用民雄表演藝術中心搭片場拍片，上周末連續兩天開放民眾參觀，並舉辦「微紀錄影片工作坊」，教學員搭台和製作道具等實務課程，學員課後都直呼「受益匪淺」。

布袋戲電影「柔琴似水II」，主要講述精靈公主柯內莉亞身懷魔胎，遭正道人士追殺，正義俠客柳絮隨風見義勇為在危急時刻救走柯內莉亞，兩人一同亡命天涯，最終在離人峰上與武林正道人士正面對決的故事，部份劇情為武打戲。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，工作人員平日工作繁忙，拍攝過程中多用周末時間，借用嘉義縣表演藝術中心芙蕖廳搭出「離人峰」場景，每周六上午要花4小時搭建片場，週日晚上又要花4小時將拆除片場，耗時又耗工。

為讓布袋戲電影在台灣能有更多開枝散業的成長機會，三昧堂攜手嘉義市順利世家美術館辦「微紀錄影片工作坊」，拍片期間免費教授學員，片場搭建，製作電影道具等布袋戲電影拍攝手法，期望能為台灣布袋戲電影產業留下更多新的種子。

授課導演陳有豐說，微紀錄影片工作坊傳承布袋戲技術，課程中學員用沙塵製造氣功和爆破特效，未來有機會還會分享分鏡、剪接和配音等技巧，希望能拍出屬於嘉義的布袋戲電影。

「沒有親自參與其中，不知道拍攝布袋戲電影這麼辛苦」，來自台中、連續2天參與工作坊的魯小姐說，戲中無論動作、眼神，都要用不同的鏡頭才能呈現。花1天時間剪出來的成果可能不到1分鐘，比真人拍電影還艱辛。