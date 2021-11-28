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曾文水庫蓄水率低於七成 南市府：落實節約用水
南台灣進入枯水期，各主要水庫蓄水量日減，其中曾文水庫最新蓄水率今天已跌破7成，台南市政府水利局呼籲市民要居安思危，落實節約用水。
水利局表示，依據經濟部水利署防災資訊網水庫水情顯示，曾文水庫截至今(28)天蓄水量為3億5589萬噸，蓄水率為69%，是今年下半年滿庫以來首度低於7成。市長黃偉哲已提醒市民朋友，請大家撙節用水，維持節水好習慣。
市府也請農田水利署嘉南管理處在農業用水需求部分，以最節約供灌，而嘉南灌區110年2期作已完成供灌，較計畫用水量節省約6700萬噸，市府將持續與南水局及農田水利署嘉南分署協調做好農業用水管控。
而水利局在柳營、官田、安平、安南、仁德、永康等各水資源回收中心也有設置回收水供應站，每日可提供回收水1萬6800噸供市民和機關行號免費取用，歡迎多加取用水資中心回收水，做為路面清掃、澆灌花草等非接觸人體用途。
水利局說，為確保供水穩定無虞，水利署自9月開始即召開南部地區供水情勢檢討會議，檢視區域水情情勢、盤點相關水源設施狀況及後續各標的用水需求並滾動式檢討因應，依現況水情綜合評估，尚可穩定供應民生及產業用水，各水庫操作均優先引用川流水以維持水庫高水位，延長水庫可供水期程。
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