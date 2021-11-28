買爆台南發票登錄抽豪宅 台南購物節今估破50億元

台南市政府大力推動的台南購物節系列活動，隨著疫情穩定，消費登錄金額不斷增加，推估今可望破50億元，總金額可望達成66億元目標。

台南購物節系列活動中溪北地區最大場的「2021大新營嘉年華」昨、今在新營民權路展開，市長黃偉哲偕新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、李宗翰等與會者促銷。

新營美食地圖商家們也搭配五倍券商機而自行推出「六倍優惠卡」促銷方案；只要用100元購買集章卡，再到與新營美食地圖有特約的店家消費滿300元就可獲貼紙一張，集滿20張就可再換取現金600元，

主辦單位說，在明年228連假前持六倍優惠卡完成集章就能兌換現金，同時只要1明年3月5日前在南市內任一家商店內，憑單筆消費滿100元發票並在活動官網登錄後，就有機會抽到輕豪宅，還有機會可以抽到汽車、電動機車、聲寶小家電等等。

黃偉哲說，台南購物節迄今發票累積登錄金額已有49億元餘，推估今天可望破50億元，總金額66億元總目標可望達成。

黃偉哲表示，大新營嘉年華活動，匯集近150家知名人氣店家 ，配合五倍券商機，各家推出憑五倍券即用優惠價帶回人氣商品、滿千送佰現場折抵優惠價及滿額送來店消費優惠券等不同優惠促銷方案，彷彿一場大型商展。