吳鳳來台南當導遊 與黃偉哲賞黑面琵鷺

金鐘獎旅遊節目主持人吳鳳今天帶著全家人遊台南，為「魚頭君領路台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動暖身，第1梯次「誰說來台南只有吃-深度生態保育遊」由吳鳳擔任導遊，帶大家到台江國家公園管理處認識鑽石級綠建築，並穿青蛙裝進行漁夫體驗活動，也和市長黃偉哲一起賞黑琵，認識七股濕地及黑面琵鷺等相關知識。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市的「魚頭君領路台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動，從12月起月至明年4月，推出5大主題綠色遊程，共9梯次，各梯次遊程均安排專屬旅遊達人擔任導遊角色，今年12月有4梯次，已開放報名（https://reurl.cc/EZynng），只要憑「2021台南好康券」，即可免費報名參加，各梯次陸續開放報名中，均限量15至40名。

吳鳳今天下午帶著全家人搭乘台灣好行觀光公車99安平台江線賞鳥季路線，到七股區的黑面琵鷺賞鳥亭與黃偉哲一起賞黑琵；接近下午4點時，已經有些黑面琵鷺開始玩耍、洗澡，或是互相整理羽毛，一行人看得起勁，深覺有趣。

市長黃偉哲表示，台南不僅是美食之都、文化古城，更是有山有海美麗的城市，也是台灣好行觀光公車最多路線的城市。「魚頭君領路台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動特別邀請親子類、單車類、網美網帥類及美食類等旅遊達人擔任導遊角色，帶著大家搭乘台灣好行暢遊台南，有興趣的朋友可不能錯過。

「魚頭君領路台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動，只要憑「2021台南好康券」，並繳納保證金，即可免費報名參加，全程參與遊程者即可退還保證金，未於期限內繳交保證金者，視同放棄。也想參加活動的旅客，可以參考這次活動合作夥伴五福旅行社推出的超值優惠專案（住宿含遊程）。

吳鳳帶團的第1梯次超熱門，5分鐘即額滿。第2至4梯次「整個台南都是我的攝影棚-網美打卡拍照遊」旅遊達人分別為Youtuber港仔Andy步遊台灣、Andy X明宗-我們的環遊世界夢及港仔愛台灣Neil inTaiwan，將以單車及步行的方式漫遊台南。各梯次陸續開放報名中，相關活動資訊請鎖定「台南旅遊」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)。