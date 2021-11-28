加護病房有肺結核患者拖134天才通知 奇美回應了

70多歲黃姓婦人今年7月住進台南永康奇美醫院加護病房，同空間另有肺結核病患，由於歷經130多天才通知，家屬不滿向媒體投訴醫院「螺絲鬆了」。醫院強調，過程絕無延誤。

衛生局疾管科進一步指出，9月該名患者被驗出結核病，立即做疫調及疫情追蹤，並回推到3個月前住加護病房期間，將接觸者前後共黃婦等72名患者匡列。結核病檢查分X光及抽血2種，X光部分尚無發現，抽血檢驗潛伏結合感染部分，還在進行中。

黃婦是今年7月8日至12日與肺結核患者同處加護病房，直到本月18日才被通知採檢血液與痰液培養，要釐清有無感染肺結核，因歷經134天，家屬不滿對外投訴。

院方解釋，該結核病人入院時並無病史、無傳染性結核病象徵，加護病房是開放空間，所收治個案均是危急個案，皆具有各樣風險，病人確診後也與黃婦未住同病室，院方依疾管署「結核病防治」流程處理，第一時間進行陽性個案隔離、病人匡列及檢查追蹤，是為保護接觸者而通知曾處同空間者，依流程匡列，造成焦慮，盼家屬諒解。

醫界人士則說，依疾管署「結核病防治」流程處理，本就須框列3個月可能患者，加上痰液培養釐清有無感染肺結核通常需1個月，因現有「結核病防治」流程處理，是為了慎重 ，依法須框列3個月可能患者，不少醫院都發生類似爭議，值得相關單位重視。