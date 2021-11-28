榮民子女獎助學金頒贈典禮台中舉行 總金額近3000萬元

退輔會今天在台中市漢翔航太研習園區，舉行榮民榮眷基金會110年榮民子女獎助學金頒贈典禮，共有190位受贈學生及家長代表出席，榮民榮眷基金會表示，110學年清寒榮民子女獎助學金，共發放3000多人，金額近3000萬元。

退輔會表示，今天的頒贈典禮將社會各界善心人士及榮民長輩捐贈的寶貴心意，親自轉交給在場年輕有志的同學們，也感謝徐增壽文教基金會，捐款贊助清寒榮民子女獎學金，幫助清寒榮民子弟，努力向學。

今天會中播放基金會拍攝的「看見榮民」微電影，告訴與會的學生們獎助金來源，雖然金額有限，但是榮民前輩的心意無限；頒贈典禮後，退輔會也安排學生和家長代表，參觀國防科技重鎮漢翔航空工業股份公司，和空軍清泉崗基地，了解政府積極推動國防自主，開發高級教練機的辛苦歷程。