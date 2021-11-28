鄒族青年返鄉成立工作坊 帶民眾認識鄒族神秘巫師文化

嘉縣阿里山鄒族青年方敏全6年前返鄉，回阿里山鄉心美部落，發現民眾對巫師文化還不太熟悉，今年10月成立「巫師文化工作坊」，帶30餘名學員田野調查，具體呈現不為人知的巫師文化，更帶學員用鄒族在地特有植物製作擴香石等，並於今天參與縣府舉辦「抵家，嘉義味」社造聯合成果展。

「鄒族人不能不懂自己文化」，方敏全原本從事舞蹈藝術工作，2015年返回阿里山鄉心美部落，發現在地無論老少都對在地巫師文化不熟悉，甚至有誤解，今年10月他成立巫師工作坊，號召在地青年針對巫師田野調查。

方敏全說，巫師文化與鄒族人日常息息相關，小孩明天要考試或家人要出國，都會請巫師祈福，但多數人對巫師仍停留在祝禱等刻板印象上，因此除了號召學員田野調查外，也會請巫師到社區學會演講。

目前鄒族部落共8名巫師，方敏全說創辦工作坊過程中遇到最大的問題，就是巫師文化易與本身宗教信仰衝突，如山美部落許多人信仰基督教，其一神教宗旨抵觸巫師文化；另，若沒有親身經歷，也很難體會其中奧義。

方敏全想讓巫師文化更具體地呈現，今天上午舉辦的嘉義縣社區營造計畫成果展，也展示工作坊學員利用在地特有植物金草石檞蘭製成的辟邪用護身籤條，讓巫師文化具體化呈現，展示在世人眼前。

嘉義縣110年度縣市層級社區總體營造輔導計畫「抵家，嘉義味」社造聯合成果展，今在表演藝術中心熱鬧開市，25個社區、團體、學校、鄉鎮市公所共同參與，5大主題，6種體驗、10場表演、30攤社區和文創攤位，帶民眾作夥「抵家，嘉義味」。