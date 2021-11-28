台南火車站前交通環境大改造 以人為本聆聽民意

台南火車站前數十年來的交通整頓，依然有怨言，違規亂象多，市府配合鐵路東移，新站設置，將進行大改造。市府今天啟動首場站前交通環境改善公民共學工作坊，讓民眾坐公車繞圓環、走地下道，實際感受並提出意見，納入規畫參考，打造以人為本位的交通示範區，民眾意見不一，但普遍反映騎樓高低不一，不利輪椅族、年長者的問題，建議把步行放首位。

台南火車站已邁入110年，市府針對城市的門戶、交通出入口，長期來大力的整頓與維護，但不走地下道而穿越道路、計程車被檢舉當路霸影響交通等站前交通亂象依然存在，而且愈來愈嚴重，雖然多了科技執法，但給人不友善、不安全印象。

過去站前交通治理上，被認為著重在以車為本位，用禁行機車、車道擴大等紓解交通流量方式來考量，卻忽略了人的感受，也因為有不方便性才會造成人的違規。交通局為了有效改善站前交通，調整角度，以人為本位出發，希望用聆聽來收集市民的意見。

為此，交通局與台南社大綠交通研究社共辦「台南火車站站前交通環境改善，城市學習系列」公民共學工作坊，將辦理2場體驗、3場規畫活動，首場在昨天登場。公民共學工作坊安排民眾步行觀察站前圓環人行動線，並搭乘公車至台南轉運站，體驗公車停等及轉乘現況。

輪椅族蔡文欣來到火車站最感不便的是騎樓不平整，只能行在馬路上，也有民眾反映，有朋友走在北門路騎樓，講話中沒注意到前方有1個階梯而摔倒，建議市府配合未來站前改造工程徹底改善。

陳姓民眾建議未來站前私人和公共運具應分流，張姓男子則建議應增加科技執法。也有人建議站前圓環不一定要保留，建議給更多步行空間；也有人建議，車行駛地下，人在上面走。成大交通管理系學生莊博宇認為，行人空間比車輛更重要，應該讓站前步行更方便、安全。