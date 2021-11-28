台南火車站前交通環境大改造 以人為本聆聽民意
台南火車站前數十年來的交通整頓，依然有怨言，違規亂象多，市府配合鐵路東移，新站設置，將進行大改造。市府今天啟動首場站前交通環境改善公民共學工作坊，讓民眾坐公車繞圓環、走地下道，實際感受並提出意見，納入規畫參考，打造以人為本位的交通示範區，民眾意見不一，但普遍反映騎樓高低不一，不利輪椅族、年長者的問題，建議把步行放首位。
台南火車站已邁入110年，市府針對城市的門戶、交通出入口，長期來大力的整頓與維護，但不走地下道而穿越道路、計程車被檢舉當路霸影響交通等站前交通亂象依然存在，而且愈來愈嚴重，雖然多了科技執法，但給人不友善、不安全印象。
過去站前交通治理上，被認為著重在以車為本位，用禁行機車、車道擴大等紓解交通流量方式來考量，卻忽略了人的感受，也因為有不方便性才會造成人的違規。交通局為了有效改善站前交通，調整角度，以人為本位出發，希望用聆聽來收集市民的意見。
為此，交通局與台南社大綠交通研究社共辦「台南火車站站前交通環境改善，城市學習系列」公民共學工作坊，將辦理2場體驗、3場規畫活動，首場在昨天登場。公民共學工作坊安排民眾步行觀察站前圓環人行動線，並搭乘公車至台南轉運站，體驗公車停等及轉乘現況。
輪椅族蔡文欣來到火車站最感不便的是騎樓不平整，只能行在馬路上，也有民眾反映，有朋友走在北門路騎樓，講話中沒注意到前方有1個階梯而摔倒，建議市府配合未來站前改造工程徹底改善。
陳姓民眾建議未來站前私人和公共運具應分流，張姓男子則建議應增加科技執法。也有人建議站前圓環不一定要保留，建議給更多步行空間；也有人建議，車行駛地下，人在上面走。成大交通管理系學生莊博宇認為，行人空間比車輛更重要，應該讓站前步行更方便、安全。
台南市交通局公共運輸處長吳俁之表示，因鐵路東移並地下化關係，好不容易市中心的交通運輸有歷史性大轉變，因此配合新站設置，爭取前瞻經費1400萬元進行站前交通環境改善的規畫，目前正進行招標，也藉由工作坊聽取民眾意見，作為未來規畫的參考，打造以人為本的交通示範區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言