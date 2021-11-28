影 ／科技發展不忘農業 台南好米季六甲開跑

2021台南好米季今在六甲林鳳營開跑，市長黃偉哲表示，台南市雖正蛻變為高科技重鎮，但傳統農業是台南根本，也是全台好米重要產區，市府更不會冷漠，期望透過活動帶動農產品銷售，打響在地品牌。

好米季活動在林鳳營陸橋下舉行，市議員尤榮智、吳通龍及陳秋宏、農糧署南區分署長羅正宗、六甲區長陳啟榮、六甲農會總幹事許書豪、鹽水農會總幹事邱子軒、麻豆農會總幹事孫慈敏、後壁農會總幹事林怡歆等人與會。

會場免費提供限量300份由台南優質好米製成的油飯讓民眾品嘗，也有青農展售及台南好米特惠。

黃偉哲說，台南市現雖努力朝向科技重鎮發展，但是以農業起家，不能放棄傳統同業，目前水稻生產土地面積佔全市面積11%，依然有許多優秀農民持續種植出最優質台南好米，六甲米更是受到許多民眾的青睞，且外銷到美國與日本市場。

農業局長李建裕表示，今年第一期稻作停灌，為提振產業，特別規畫「2021台南好米季農業產業文化活動」、「2021台南好米創意料理競賽」及「台南好米@東山休息站」等三大主軸系列活動。

農業局表示，這次活動運用大型稻草裝置藝術，除宣導勿露天燃燒稻草，也鼓勵大眾親近大自然，體驗稻米產業及米食文化，還有適合親子一同參與的米食料理DIY-麻糬製作及製作可愛療癒的草頭娃娃DIY活動。