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影 ／科技發展不忘農業 台南好米季六甲開跑

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2021台南好米季今在六甲林鳳營開跑，現場展示利用稻草打造的裝飾藝術，呈現早期傳統農村風情。記者謝進盛／攝影
2021台南好米季今在六甲林鳳營開跑，現場展示利用稻草打造的裝飾藝術，呈現早期傳統農村風情。記者謝進盛／攝影

2021台南好米季今在六甲林鳳營開跑，市長黃偉哲表示，台南市雖正蛻變為高科技重鎮，但傳統農業是台南根本，也是全台好米重要產區，市府更不會冷漠，期望透過活動帶動農產品銷售，打響在地品牌。

好米季活動在林鳳營陸橋下舉行，市議員尤榮智、吳通龍及陳秋宏、農糧署南區分署長羅正宗、六甲區長陳啟榮、六甲農會總幹事許書豪、鹽水農會總幹事邱子軒、麻豆農會總幹事孫慈敏、後壁農會總幹事林怡歆等人與會。

會場免費提供限量300份由台南優質好米製成的油飯讓民眾品嘗，也有青農展售及台南好米特惠。

黃偉哲說，台南市現雖努力朝向科技重鎮發展，但是以農業起家，不能放棄傳統同業，目前水稻生產土地面積佔全市面積11%，依然有許多優秀農民持續種植出最優質台南好米，六甲米更是受到許多民眾的青睞，且外銷到美國與日本市場。

農業局長李建裕表示，今年第一期稻作停灌，為提振產業，特別規畫「2021台南好米季農業產業文化活動」、「2021台南好米創意料理競賽」及「台南好米@東山休息站」等三大主軸系列活動。

農業局表示，這次活動運用大型稻草裝置藝術，除宣導勿露天燃燒稻草，也鼓勵大眾親近大自然，體驗稻米產業及米食文化，還有適合親子一同參與的米食料理DIY-麻糬製作及製作可愛療癒的草頭娃娃DIY活動。

另外，台南市政府也將在12月2日於民治市政中心南瀛堂舉行「2021台南好米創意料理競賽」，集結南市32區農會，以台南越光米為主角，發揮巧思製作出創意米食料理，12月4日將在東山休息站辦理「台南好米@東山休息站」展售，邀請吳秉承師傅以台南越光米設計料理，並於東山休息站期間限定販售台南越光米，販售日期為12月4日至11日。

2021台南好米季今六甲林鳳營開跑。記者謝進盛／攝影
2021台南好米季今六甲林鳳營開跑。記者謝進盛／攝影
台南市政府推廣的台南越光米。記者謝進盛／攝影
台南市政府推廣的台南越光米。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲推薦六甲優質火鶴花。記者謝進盛／攝影
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台南六甲將收割的二期稻作。記者謝進盛／攝影
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台南 農會 創意料理 黃偉哲

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