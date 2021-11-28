嘉市遊民收容所變「有事青年實驗室」 學生社團也可用

近80年歷史的嘉義市舊「遊民收容所」日前完成修復，市議員李忠曆日前質詢未來用途，市府社會處長林家緯說，將成立「有事青年實驗室」，服務15歲至30歲青年，做社團使用、辦講座等，跟青年有關都能使用，最快明年上半年啟用；李忠曆指先前長期是蚊子館，避免虎頭蛇尾。

舊遊民收容所未來可望供高中職、大學生使用；東吳高職認為，「有更多場地當然不錯！」學校社團有60幾種，但校內沒那麼大，無法供每個社團都有辦公室，先前也跟附近東區國民運動中心合作上社課，所以市府提供空間，學生放學之後不必自行去找，安全性也多一層保護。

嘉義高中指出，多一個空間當然好，練習熱舞的學生常跑文化中心、文化公園，市府也可納入考慮要提供什麼屬性的社團使用，例如音樂性可能要有隔音設備，是否事先一併設置。

林家緯說，市府近年的青年政策品牌叫「有事青年」，於舊遊民收容所成立「有事青年實驗室（Youth Soul Lab）」，會服務15歲到30歲的學生、嘉市年輕人，提供多元能力培養服務，包括學生社團活動場地、辦校園講座，及協助培養職涯能力，也會不定辦假日市集、木育工作坊、就業媒合，只要市府有關年輕人政策都可在這邊進行。

林家緯表示，因應開放給年輕人，預計除平日安排兩天休假日，其他時間開放下午到晚間，假日則全天開放，目前正辦理各項移撥、相關軟硬體設備的建置，預計2022年度上半年開館營運。

議員李忠曆指出，此計畫構想很好，由於舊遊民收容所之前是蚊子館，要改為青年社辦，不能虎頭蛇尾，又變成蚊子館。