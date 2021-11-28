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台南男子愛特殊機車 收藏品造型設計巧思多

中央社 / 台南28日電

在台南從事房地產代銷工作的男子周儀昌喜愛特殊機車，收藏像腳踏車的發條式機車、可折疊的「鋼琴車」等少見車，在辦公室闢設空間陳列，除了自己紓壓，也與同好分享。

在周儀昌闢設的車輛展示間中，除了有新潮的大型重機之外，一旁還有幾輛外型小巧可愛，又飄散復古風的機車，仔細觀察後可發現這些車都是動輒有數十年歷史的古董車，卻維護保養得宜，都還能發動使用。

周儀昌今天接受中央社記者專訪時表示，平日因工作緣故要開車奔波於各代銷案場間，生活忙碌、壓力也很大，從住家到辦公室的一小段路選擇騎機車，感覺特別紓壓、放鬆，加上早年就對懷舊風格機車情有獨鍾，後來經濟能力許可時，陸續到網路上標購或向其他收藏家購買。

周儀昌表示，這些車大多是早年在日本市場販售，從設計上可看出日本工業的巧思，像造型小巧的鋼琴車，把手、座墊折疊收納後就可搬上汽車運送，再當成短程交通工具使用，等於是有動力的折疊式腳踏車。而外型與腳踏車很像的發條式機車，要先用腳踩幾下上發條，再以手把上的按鈕啟動。

他說，收藏品中有雙人短座墊、車尾略高的小型速克達，車身雖小但馬力十足，可說是早年的「把妹神車」；還有1輛配備擋風玻璃和車頂的三輪機車，「前1後2」的輪胎設計，後座是平穩的置物空間，是早年日本都會區很受歡迎的送貨商用車，有人暱稱為「拉麵車」。

周儀昌表示，雖然是收藏品，但他認為機車還是要能動才有靈魂，所以希望每一輛車都維持在可發動、使用的狀態，買來後就會送修、整理一番。

協助周儀昌維修車輛的車行業者張藝騰表示，有些車大概已有50、60年歷史，在台灣數量不多，連經驗豐富的老師傅都不一定見過，相關零件也已很難找到，只能盡量尋找替代品，雖是一種挑戰，但完成後感覺都還算不錯。

周儀昌表示，有空時會把這些收藏品牽到辦公室外動一動，常有好奇的路人上前詢問，他也會分享一下心得，讓有興趣的人了解這些較少見的機車。

腳踏車 日本

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