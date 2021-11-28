快訊

男酒駕改裝BMW遭警攔 友阻媒體拍攝嗆聲「我明仁會」

吃燕麥會升高三酸甘油酯？燕麥對健康到底有沒有好處？

出席關子嶺職安健走 黃偉哲籲確保職場安全

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局今上午在白河關子嶺仙草國小關嶺分校辦理「職安百分百、平安跟著來」健走，市長黃偉哲出席向鄉親們揮手致意。圖／勞工局提供
台南市政府勞工局今上午在白河關子嶺仙草國小關嶺分校辦理「職安百分百、平安跟著來」健走，市長黃偉哲出席向鄉親們揮手致意。圖／勞工局提供

台南市政府勞工局今上午辦理「職安百分百、平安跟著來」健走活動，有逾千人參加，市長黃偉哲更帶領與會鄉親健行，也不忘叮嚀事業單位及勞工朋友，要重視落實職場安全。

這項健走路線，從白河區仙草國小關嶺分校出發，途經紅葉公園、舊溫泉區（閑雲橋）、嶺頂公園，最後回到白河區仙草國小關嶺分校，全長約4公里，關子嶺統茂大飯店也提供點心供與會者補充體力，還開放100個名額給參加健走活動者，至台南市勞工育樂中心以100元優惠價，享受大眾泡湯設施，白河警分局也派出警力疏導交通。

黃偉哲表示，年底通常為各事業單位旺季忙趕工，呼籲勞資雙方應加強有關職安防護措施，尤其對營造工程墜落、倒崩塌、感電及物體飛落等主要危害更是落實預防。

他說，企業想要永續經營，要有安全健康勞工朋友支持，希望每一家企業將員工當作一家人，積極用心確保職場安全與勞工健康，市府會持續與各界共同努力合作，為勞工朋友建構安全、安心的「希望家園」。

勞工局長王鑫基表示，希望藉著本次健走活動強化市民職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。

台南市政府勞工局今上午在白河關子嶺仙草國小關嶺分校辦理「職安百分百、平安跟著來」健走，不少鄉親一早與會。圖／勞工局提供
台南市政府勞工局今上午在白河關子嶺仙草國小關嶺分校辦理「職安百分百、平安跟著來」健走，不少鄉親一早與會。圖／勞工局提供
白河警分局派出警力沿途維護交通。圖／警方提供
白河警分局派出警力沿途維護交通。圖／警方提供

健走 白河 台南

延伸閱讀

奇美醫推失智友善社區 與市府合作營造失智友善圖書館

西拉雅族人北上爭取正名釋憲案 黃偉哲沒出席人在這裡

黃偉哲視訊美國紐奧良市長 規劃未來締盟交流

議員要他發誓非A143 黃偉哲：發誓可解決 就不用法院了

相關新聞

出席關子嶺職安健走 黃偉哲籲確保職場安全

台南市政府勞工局今上午辦理「職安百分百、平安跟著來」健走活動，有逾千人參加，市長黃偉哲更帶領與會鄉親健行，也不忘叮嚀事業...

台南中西區線上社造聯展 「福虎來」感溫變色杯相送

台南市中西區社造小旅行成果聯展正以線上方式展出，帶領民眾在家就可以輕鬆走近各社造點看精采的故事，區長汪慶龍表示，前300...

南市烏魚子評選下月登場 即日起受理報名中

台南市養殖漁業發展協會，下月將舉辦烏魚子評選，即日起受理報名中，將邀請台南地區烏魚養殖及加工業者一同來角逐。

台南市圖總館 設失智友善館

奇美醫學中心與台南市政府合作在永康推廣失智友善社區，昨天在市立圖書總館成立「失智友善館」，培訓圖書館員為友善天使，提升對...

電動車充電樁 台南4年內廣設

電動汽車數量逐年增加，但充電問題困擾不少車主，台南市目前電動汽車有1227輛，但設有充電樁的停車格僅有65席，市府交通局...

幫助弱勢童 耶誕心願卡開放認領

嘉義市耐斯王子大飯店15年來舉辦耶誕心願卡認領活動，已送出5000份耶誕禮物幫弱勢孩童圓夢，今年有500名弱勢童的心願卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。