出席關子嶺職安健走 黃偉哲籲確保職場安全

台南市政府勞工局今上午辦理「職安百分百、平安跟著來」健走活動，有逾千人參加，市長黃偉哲更帶領與會鄉親健行，也不忘叮嚀事業單位及勞工朋友，要重視落實職場安全。

這項健走路線，從白河區仙草國小關嶺分校出發，途經紅葉公園、舊溫泉區（閑雲橋）、嶺頂公園，最後回到白河區仙草國小關嶺分校，全長約4公里，關子嶺統茂大飯店也提供點心供與會者補充體力，還開放100個名額給參加健走活動者，至台南市勞工育樂中心以100元優惠價，享受大眾泡湯設施，白河警分局也派出警力疏導交通。

黃偉哲表示，年底通常為各事業單位旺季忙趕工，呼籲勞資雙方應加強有關職安防護措施，尤其對營造工程墜落、倒崩塌、感電及物體飛落等主要危害更是落實預防。

他說，企業想要永續經營，要有安全健康勞工朋友支持，希望每一家企業將員工當作一家人，積極用心確保職場安全與勞工健康，市府會持續與各界共同努力合作，為勞工朋友建構安全、安心的「希望家園」。