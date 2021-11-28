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台南中西區線上社造聯展 「福虎來」感溫變色杯相送

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南中西區公所舉辦線上社造聯展 ，設計「府城福虎來」感溫變色杯。圖／南市中西區公所提供
台南中西區公所舉辦線上社造聯展 ，設計「府城福虎來」感溫變色杯。圖／南市中西區公所提供

台南市中西區社造小旅行成果聯展正以線上方式展出，帶領民眾在家就可以輕鬆走近各社造點看精采的故事，區長汪慶龍表示，前300名朋友還可獲得公所精心客製的「府城福虎來」感溫變色杯，感受府城社造帶來的好福氣。

汪慶龍說，這次中西區公所與銀同社區發展協會、台南企業文化藝術基金會、進學社區發展協會、普濟文史研究協會、兌悅文化推廣協會、台南市文化協會首次以「線上展覽」方式舉辦社造成果聯展，7 個社造點的主題都以在地人文特色，發揮創意設計課程活動，展現社造的在地性與多樣性，希望透過網路的傳播，讓更多人看見社區溫暖的正面力量，激發社造的漣漪效應，引動社造的美善正循環。

他說，今年區公所與6個向文化局申請社造計畫的社造單位，首次將社造成果發表活動由實體改為線上辦理，由各個社造單位設計小旅行每一站的網頁展覽內容，以故事、照片、影像、互動小遊戲等呈現今年的社造成果。

中西區公所以「新市民廣播電台」及「在地人說在地故事」，帶出地方的庶民記憶故事；銀同社區以不分老少都是社區的主角，推動青銀互動與綠色時尚生活；進學社區則以居民共創燈光藝術裝置並挖掘社區潛在師資，由居民成為社區的種子教師「把社區變學院」。

台南企業文化藝術基金會打造布循環的實踐基地，推出線上教學影片供民眾學習，開發Long Life循環再生教育線上小遊戲，讓小學生透過手遊認識「循環」的意義。台南市文化協會設計「街角有間博物館」，透過繪本、散步地圖、有趣課程介紹五條港的老店、老工藝。

兌悅文化推廣協會以「小小探險家－發現兌悅里之美」，挖掘社區耆老故事，讓大人小孩更瞭解所居住的社區；普濟文史研究協會則透過藝術治療工作營，連結燈籠與思覺失調病友，鼓勵病友走入社區。

為鼓勵民眾加入中西區社造線上小旅行，區公所以霸氣又可愛的虎爺為主角，結合剪紙，加入銅錢、壽桃、梅花、蝴蝶等吉祥圖案，製作限量「府城福虎來」感溫變色杯，送給前300位參加的民眾當伴手禮。詳情請上「中西區社造小旅行－社造成果線上聯展」（網頁：https://heartainan.wixsite.com/the-heart-of-tainan)線上聯展至明年2月14日。

台南

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