南市烏魚子評選下月登場 即日起受理報名中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市烏魚子評選下月登場， 即日起受理報名中。圖 ／台南市政府農業局提供
南市烏魚子評選下月登場， 即日起受理報名中。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市養殖漁業發展協會，下月將舉辦烏魚子評選，即日起受理報名中，將邀請台南地區烏魚養殖及加工業者一同來角逐。

台南市政府農業局說，烏魚子深受國人喜愛，市府輔導南市養殖漁業發展協會辦理「2021南市優質烏魚子競賽及產品推廣活動」，12月16日上午將在該養殖協會(北門區保吉里海埔 1-184號)辦理，即日起至12月14日前受理報名，詳細報名及競賽資訊，可於上班時間電洽詢養殖協會(06）7864313。

養殖協會理事長王昌澔說，這次烏魚子評選，參賽對象為養殖魚塭或加工廠在台南市養殖漁民或烏魚子加工業者，提供養殖烏魚製成烏魚子一同競賽。依烏魚子重量分為5至7兩重及7兩以上兩組評選，並訂定評鑑標準(外觀、風味及口感)及檢驗項目，除著重原料品質，更注重食品安全衛生，抽樣檢驗總生菌數、藥物殘留及防腐劑，，預計各組評比出3位優勝。

農業局長李建裕說，南市烏魚養殖面積約75公頃，全台排名第三，產量約500公噸，產值約8200萬元，主要養殖於七股、北門。養殖烏魚至少要2年以上才會結卵，近年來因為飼養條件與製程不斷改良提升，養殖的烏魚子風味與口感都不輸野生烏魚子，在野生烏魚量不穩定下，養殖烏魚子成為市場主流。期透過競賽，建立台南養殖烏魚子品牌形象，作為年節最佳伴手禮。

南市烏魚子評選下月登場， 即日起受理報名中。。圖 ／台南市政府農業局提供
南市烏魚子評選下月登場， 即日起受理報名中。。圖 ／台南市政府農業局提供

台南 北門 漁民

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