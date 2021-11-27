幫聽障兒子像正常人開口 聲暉協會創辦人獲模範父親

獲獎的退休高中教師戴明熙，次子為聽障，帶去美國就醫後，他與妻子工作之餘每晚教兒子發音，蒐集資料累積的教材，更分享給其他聽障小孩的父母親，夫妻共同創立首個聽障家長團體「台灣省聲暉協進會」、再協助設地方協會，他的付出今天獲市府表揚慈暉父親。

嘉市府因疫情今天舉行模範父親表揚大會，共15名模範父親、7名慈暉父親獲獎，葉火炎、施景惠、吳光星、江振崑、李昇益、盧良助、王湘萍、蕭𨒖釧、王喜助、蕭瑞林、郭政夫、洪敏惠、梁文禎、王金章、黃基祥15人獲選模範父親；蔡國樑、陳永祥、陳本、戴明熙、蕭臺生、羅勻富、林德欽7人獲身障者模範父親的慈暉父親。

獲獎者年紀最大為86歲葉火炎，本身因時代背景無法接受完善教育，有感教育重要性，夫妻到郊區飼養雞、乳羊及種植水果，增加家庭收入，讓子女受良好教育，他退休後也盡力於社會公益、服務社區；葉的子女寫1封明信片表達對父親的感恩之情，今天送到台上給葉火炎，由市長黃敏惠朗讀，場面溫馨。

退休教師戴明熙的次子1980年出生時發現聽力問題，他回憶，當時醫學進步程度不若現在，外人一度跟他們說「大隻雞慢啼」，1歲半帶去診斷出先天性聽覺障礙，帶去美國治療配戴助聽器，屬極重度聽障，他與妻子侯月梅每天下班後，每晚花2、3小時教導發音。

戴明熙說，一般小孩子隨時在接受聲音刺激，但對於聽障者，所有刺激都是刻意給的，剛開始光是教「ㄚ」的音，就教快1個月，教別的音時，前面的音又忘記，讓他妻子聲帶都沙啞，不過也幫助兒子口說能力比同齡聽障者還佳，只是外界不太理解聽障小孩，兒子讀國小時，有同學以為他戴耳機、會作弄。

戴明熙表示，夫妻為教兒子口說積極蒐集資料，小有成果後，開始陸續有醫生建議其他聽障者家長，來向他們學習，人數愈來愈多，夫妻1990年結合中南部家長成立台灣省聲暉協進會，接著為爭取政府資源，1993年成立嘉市聲暉協進會，持續服務至今，並進一步輔助各地設協會；戴的次子現於人文紀實攝影的領域發展。