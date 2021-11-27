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疫情衝擊雲林失業率升至3.9% 就業博覽會衝高就業率

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影

雲林縣規模最大的就業博覽會今天在古坑綠隧驛站熱鬧登場，189家廠商聯合徵才提供約2千個職缺，職薪在30k到50k都有，吸引大批求職者，包括國內知名的半導體廠商與企業設攤，共完成媒合超過5成，縣長張麗善到場為求職者加油打氣並鼓勵年輕人留鄉就業。

這場雲林最大的就業博覽會包括義美、上銀、正新、艾杰旭、福懋、建大、利勤、昇陽半導體等189家知名企業和廠商聯合徵才，吸引大批民眾求職，多半以換工作為主。斗六陳姓求職者說，接近年底的換職潮，他原本從事汽車銷售，因房產正熱想改行到仲介。莿桐的曾先生則說，原本在台中工作，因父母年邁想轉回故鄉工作。

雲林縣長張麗善到場為求職者加油打氣，她說，這次博覽會除廠商徵才區，增設青年、中高齡、照服員、身障、庇護工場等5個就業獎勵專區，並有職業訓練成果區，滿足不同年齡層和工作類別的謀職需求，讓大家能順利找到理想工作。

張麗善說，這次提供2000個就業機會甚至軍方也提供8000個，工作機會相當多，為鼓勵青年留鄉，旅外鄉親能返鄉工作，縣府在生育、養育、教育等也提供不少福利，讓年輕人減輕負擔能在家鄉安居樂業。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，配合疫情紓困專案「安穩僱用2.0計畫」，斗六就業中心提供636個職缺，其中200個職缺30K起跳，到明年6月凡由就業服務機構推介，雇主可獲僱用獎助4個月最高獎助3萬元；勞工也可獲4個月最高就業獎勵津貼2萬元。

縣府勞青發展處表示，雲林失業率約3.6%，疫情衝擊下，目前失業率增至約3.9%，今天媒合率達5成，未來將持續與就服中心合作開辦多元職訓，讓就業率回升。

雲林就業博覽會吸引不少年輕人詢問，雲林縣長張麗善前往加油打氣並鼓勵青年留鄉工作。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會吸引不少年輕人詢問，雲林縣長張麗善前往加油打氣並鼓勵青年留鄉工作。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
雲林就業博覽會提供約兩千個工作機會，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
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求職 雲林

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