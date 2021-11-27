嘉義市表揚模範父親 場面溫馨感人

嘉義市今日上午在港坪運動公園體育館舉行模範父親表揚大會，市長黃敏惠向15位模範父親、7位慈暉父親，致上由衷敬意並頒贈賀匾及禮品，祝福模範父親閤家平安、喜樂。會中模範父親葉火炎子女寫一封明信片表達對父親的感恩之情，安排小郵差上台送達，市長黃敏惠代為朗讀子女感恩之語，場面溫馨感人。

市長黃敏惠表示，今年八月疫情嚴峻表揚大會不得不延後，今天選擇最美的日子恭喜模範及慈暉父親，每一位父親都是子女的靠山，臂膀就是避風港，非常感謝他們辛苦維持家庭，每一位都有讓人感動的故事；他們是模範、也是典範，讓家庭更幸福。

市議會議長莊豐安恭喜所有得獎模範及慈暉父親也提醒大家，在父親健在的時候記得要常打電話聯絡，時常關懷、關心。

今年模範父親有葉火炎、施景惠、吳光星、江振崑、李昇益、盧良助、王湘萍、蕭𨒖釧、王喜助、蕭瑞林、郭政夫、洪敏惠、梁文禎、王金章、黃基祥等15位；蔡國樑、陳永祥、陳本、戴明熙、蕭臺生、羅勻富、林德欽等7位榮獲身心障礙者家庭模範父親。

獲獎者年紀最大的是86歲的模範父親葉火炎，因無法接受完善教育，有感教育的重要性，夫妻到郊區飼養雞、乳羊及種植水果，增加家庭收入，以堅忍毅力，胼手胝足走過困頓，讓子女接受良好教育；子女體恤辛勞，皆以自己所學所能，在各自領域發揮所長；葉先生刻苦耐勞、生活力求簡樸、孝順父母、子女親身教養、家庭和睦、敦親睦鄰，鄰里間人人稱讚。退休後盡心盡力於社會公益、服務社區活動，以其所能關懷弱勢、貢獻社會，為社會帶來更多正向的力量。