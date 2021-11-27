嘉義縣國際身障者日踩街嘉年華 身障朋友展現才華吸睛

12月3日國際身障日，嘉義縣政府上午在民雄鄉舉行千人創意變裝踩街遊行，提前慶祝身障日，身障朋友展現多才多藝才華，熱鬧滾滾。

縣長翁章梁等來賓、大林國中、六嘉國中樂旗隊，以及兒少、婦女、老人、身障福利機構團體攜手組隊變裝踩街，帶領民眾漫遊民雄，踩街沿著中央廣播電台民雄分台日式招待所到民雄國中，喚起各界以愛、關懷和包容心，照顧身障朋友。

衛福部統計，截至10月底嘉縣身心障礙人口數3萬8162人，占總人口數7.7％，排名全國第3高。縣府推動各項身障福利，照顧身障朋友權益，關心身障者。

創意踩街規畫最佳人氣獎網路票選，票選前三名獲得獎金，提供身障朋友及參與踩街團體，共創多元價值，呼籲大家買彩券做公益，落實身心障礙者權利公約 (CRPD)。

翁章梁表揚9名身心障礙者楷模、15名推行身心障礙福利有功人員、2名身心障礙社區式服務人員及6名超額進用身心障礙者績優單位，感謝他們。