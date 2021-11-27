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疫情衝擊百工百業 展望會為弱勢兒少募集新年紅包

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「HOLA安平果然是你」餐廳今天結合安平區里長聯誼會舉辦開幕暨耶誕點燈活動，邀請多名藝人出席，藝人簽名公益商品拍賣及旋轉木馬所得將全數捐給台灣世界展望會。圖／台灣世界展望會提供
「HOLA安平果然是你」餐廳今天結合安平區里長聯誼會舉辦開幕暨耶誕點燈活動，邀請多名藝人出席，藝人簽名公益商品拍賣及旋轉木馬所得將全數捐給台灣世界展望會。圖／台灣世界展望會提供

「HOLA安平果然是你」餐廳今天結合安平區里長聯誼會舉辦開幕暨耶誕點燈活動，邀請郭世倫等多名藝人出席，藝人簽名公益商品拍賣及旋轉木馬所得將全數捐給台灣世界展望會。展望會南區辦事處長林惠君表示，疫情衝擊百工百業，希望能在農曆年前為國內弱勢家庭募集助學、希望紅包，陪伴兒童溫暖過年。

餐廳執行總監吳俊賢是台灣世界展望會長期捐款人，育有6名子女，多年來都支持展望會國內外弱勢兒童服務工作。他說，過去他在商場上跌了很大一跤，受到許多人的幫助才能重新出發，所以他發願，當自己有餘時就要將善意傳遞下去，希望能盡一己之力協助經濟弱勢的孩子迎接各項挑戰。

公益拍賣會由藝人馬國畢主持，販售金曲歌王荒山亮親筆簽名帆布袋等，荒山亮也在活動現場帶來多首經典歌曲。一旁則有旋轉木馬做愛心活動，採自由樂捐。

林惠君表示，展望會長期關懷台南在地經濟弱勢家庭，每年服務逾2千名兒少，其中家庭主要照顧者多以臨時工或兼職為主，許多家庭收入遠低於貧窮線。今年更因國內疫情急速升溫，衝擊台灣百業，導致暫停營業、縮短工時或無薪假，迫使部分家庭生計中斷，所以希望以「紅包傳愛，讓孩子成為更好的大人」行動，在農曆年前為弱勢家庭募集助學、健康、平安及希望紅包，投入紓解急難需求的扶助金及各項方案。

弱勢家庭 紅包 疫情

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