快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／侯友宜捧父親遺照送父親最後一程 低調喪禮無公祭

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照。記者魯永明／攝影

新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照，侯家也婉謝警方交通引導及路口管制。

侯友宜父親家祭在朴子殯儀館舉行，侯友宜與3位兄姊及親人，遵照佛教禮儀隨著法師誦經，瞻仰父親最後遺容，恭送靈柩上車，全體深深一鞠躬，家祭莊嚴肅穆，到場地方人士只有朴子市安福里長林岳平，喪禮會場不見花圈花籃，家祭結束，喪禮車隊到嘉義市火葬場火化後，回朴子市入塔。

喪禮前，警方主動連繫侯家是否需要交通引導及路口管制服務？侯家婉拒，告別式會場佈置簡單隆重，侯家交代禮儀公司及侯友宜隨扈，家祭過程不受干擾，棺木啟靈時，禮儀公司人員排成人牆阻擋媒體拍照。

侯友宜父親侯溪濱20日在朴子市老家過世，享耆壽93歲，侯家低調辦後事，不接受各方贈禮，委謝各界花圈花籃及輓聯，侯友宜治喪期間未請假，照跑公務行程，今天周末回鄉送父親最後一程。

侯友宜與二哥、高醫大附設醫院前院長侯明鋒教授是公眾人物，侯父由公務員退休大哥及姐姐照顧；朴子市安福里長林岳平表示，侯父身心健康，看不出來有異樣；日前侯家還請名印尼僱傭，常推三輪車出門載侯父散心，侯父也會熱情地與鄉親閒話家常。

新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照。記者魯永明／攝影

侯友宜 朴子

延伸閱讀

影／汐東線明年不可能動工 侯友宜：交長承諾盡快核定

東湖線延伸東環段 張錦豪：聽到汐止人聲音免成盲腸線

王美花遭點名回彰化選縣長 侯友宜盼多給資源造福鄉親

侯友宜曾撰文「爸爸的鐵馬英雄」侯父老鐵馬承載父子情

相關新聞

影／侯友宜捧父親遺照送父親最後一程 低調喪禮無公祭

新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親...

台南社區守望相助隊發起超商巡守 店員感到更安心

屏東縣潘姓超商女店員9月底在超商內遭思覺失調症男子攻擊，桃園市本月21日又有超商店員規勸戴口罩，引發蔣姓男子不滿，離開後...

嘉義縣國際身障者日踩街嘉年華 身障朋友展現才華吸睛

12月3日國際身障日，嘉義縣政府上午在民雄鄉舉行千人創意變裝踩街遊行，提前慶祝身障日，身障朋友展現多才多藝才華，熱鬧滾滾...

疫情衝擊百工百業 展望會為弱勢兒少募集新年紅包

「HOLA安平果然是你」餐廳今天結合安平區里長聯誼會舉辦開幕暨耶誕點燈活動，邀請郭世倫等多名藝人出席，藝人簽名公益商品拍...

「我想要一條厚棉被」 500張心願卡待認領助弱勢兒童圓夢

每逢耶誕節前夕嘉義市耐斯大飯店舉辦聖誕心願卡認領活動，如今邁入第15年，14年來已送出5000份聖誕禮物，今年有500張...

電動車逐年增加 台南2025年將設達482支公有停車充電樁

全台電動汽車數量逐年增加，但充電問題仍困擾不少車主，目前台南電動汽車有1227輛，設有充電樁的停車格僅有65席，南市交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。