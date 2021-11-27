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影／侯友宜捧父親遺照送父親最後一程 低調喪禮無公祭
新北市長侯友宜93歲父親侯溪濱過世，中午在嘉義縣朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照，侯家也婉謝警方交通引導及路口管制。
侯友宜父親家祭在朴子殯儀館舉行，侯友宜與3位兄姊及親人，遵照佛教禮儀隨著法師誦經，瞻仰父親最後遺容，恭送靈柩上車，全體深深一鞠躬，家祭莊嚴肅穆，到場地方人士只有朴子市安福里長林岳平，喪禮會場不見花圈花籃，家祭結束，喪禮車隊到嘉義市火葬場火化後，回朴子市入塔。
喪禮前，警方主動連繫侯家是否需要交通引導及路口管制服務？侯家婉拒，告別式會場佈置簡單隆重，侯家交代禮儀公司及侯友宜隨扈，家祭過程不受干擾，棺木啟靈時，禮儀公司人員排成人牆阻擋媒體拍照。
侯友宜父親侯溪濱20日在朴子市老家過世，享耆壽93歲，侯家低調辦後事，不接受各方贈禮，委謝各界花圈花籃及輓聯，侯友宜治喪期間未請假，照跑公務行程，今天周末回鄉送父親最後一程。
侯友宜與二哥、高醫大附設醫院前院長侯明鋒教授是公眾人物，侯父由公務員退休大哥及姐姐照顧；朴子市安福里長林岳平表示，侯父身心健康，看不出來有異樣；日前侯家還請名印尼僱傭，常推三輪車出門載侯父散心，侯父也會熱情地與鄉親閒話家常。
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