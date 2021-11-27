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電動車逐年增加 台南2025年將設達482支公有停車充電樁

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
隨著電動汽車日趨增加，台南市政府預計在2025年於路邊停車格、公有停車場廣設共482支停車充電樁。記者鄭維真／攝影
隨著電動汽車日趨增加，台南市政府預計在2025年於路邊停車格、公有停車場廣設共482支停車充電樁。記者鄭維真／攝影

全台電動汽車數量逐年增加，但充電問題仍困擾不少車主，目前台南電動汽車有1227輛，設有充電樁的停車格僅有65席，南市交通局為了因應時代需求，將在2025年前廣設停車充電樁，預計在路邊停車格、公有停車場設置達482支，民營停車場也會補助設置。

近年電動車在國內越來越普及，但無論是充電規格或是充電場域的疑慮，都讓購車者略為卻步。蔡姓電動車主說，舊社區大樓要裝充電樁並不容易，必須由機房電表拉線到原本的停車格旁；如果要靠公有的充電樁也常遇到多種狀況，像是充電樁數量不多、「綠能車輛優先」車格被燃油車占用，或是上一輛電動車充完電仍長時間停放，導致充電困難重重。

交通局長王銘德指出，全市汽車約60多萬輛，電動車有1227輛，約占0.2％，為避免排擠到一般油車的停車空間，會仔細考量設置需求。未來市府會在路邊的智慧停車格上，結合智慧停車柱設置60支充電樁，並以沙崙為重要示範區；接續將有9座前瞻立體停車場陸續完工，電動車停車充電樁的比例會提升到每場總格位數的10％，預計裝設276支充電樁；公有停車場的停車充電樁也會提升到每場總格位的5％，將設146支充電樁。

交通局表示，將在4年內廣設公有的停車充電樁達482支，同時也會鼓勵民營停車場設置充電樁，由市府提供經費補助，未來再視電動汽車的比例持續增設。

停車場 電動汽車 車主

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