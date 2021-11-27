聖誕心願卡溫馨起跑 認領心願卡助弱勢兒童圓夢

每逢耶誕節前夕嘉義市耐斯大飯店舉辦聖誕心願卡認領活動，如今邁入第15年，14年來已送出5000份聖誕禮物，今年有500張心願卡要幫小朋友圓夢；今天上午活動在飯店大廳舉行，小朋友尋找著自己的心願卡希望能獲得實現。嘉義市副市長陳淑慧當場認領運動襪，飯店營運長王俊典也幫小朋友圓夢讓他暢遊劍湖山遊樂園。

副市長陳淑慧表示，感謝耐斯集團15年來不停止的愛心，每年在這感恩的日子裡辦理這麼有意義的公益活動，希望借由這活動發揮拋磚引玉之效讓各界共襄盛舉，更多的民間資源與公部門政策一齊推動，讓嘉義市的幸福不斷發生。

「我想要一條厚棉被陪我過冬」、「我想要兩雙運動襪陪我運動」，活動大廳裡的心願卡貼著小朋友滿滿的願望；嘉義家扶中心主任沈明彥說，令人感動的是有些小朋友要的聖誕禮物並不是為了自己，像有位小朋友因為爸爸臥病在床，天氣冷他想要給爸爸一個電暖器；也有小朋友不忍心媽媽洗衣服手都皺皺地，想要洗衣機給媽媽。感謝這個活動以及社會大眾的愛心，實現小朋友的願望也幫助不少弱勢家庭。

世界展望會中區辦公室主任徐本強說，感謝這個活動讓展望會今年有200個小朋友得以實現願望；有個小朋友書包被老鼠咬破了，他的心願就是能有個書包，或許對都市小朋友而言書包微不足道，但是對受幫助的小朋友來說這是彌足珍貴的。

耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動邁入第15周年，今年再度與嘉義市政府、嘉義市家扶中心及台灣世界展望會三單位攜手合作，希望讓弱勢孩童度個溫馨聖誕節。500張聖誕心願卡代表著500個弱勢孩童的心願，有孩子需要電鍋、烤箱等小家電，希望能在爸媽工作之餘，自己熱菜來吃，讓人看了心疼。