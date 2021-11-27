移民署台南服務站絕美壁畫創作 出自越南籍學生之手

移民署南區事務大隊台南市第一服務站入口處嶄新的大幅壁畫， 綻放的世界多國繽紛國花，象徵新住民在台灣寶島上落地生根、蓬勃發展，令所有參訪者為之驚豔。而這幅創作出自越南籍台南大學學生高冰雪之手，獨特的創造力令人折服，也成了我國攬才最佳宣傳員。

高冰雪說，繪畫是她從小的興趣，在9歲那年學校老師將她的作品拿去參賽，獲得聯合國兒童基金會美術獎二等獎，也開啟她的藝術之路。後來高冰雪得到獎學金至胡志明市念大學，因為所念的科系並非藝術相關，所以她利用晚上再到另所學校進修美術。

「做自己熱愛的事感到很幸福！」面對繁重的課程高冰雪從不喊累，反而樂在其中。她大學畢業後，在越南外商廣告公司工作期間，學到了不同的東西也開拓了視野，因此萌生出國念書的想法。

2014年她選擇來到台灣，就讀台南大學視覺藝術與設計學系，在台南府城這座充滿人文風情的古都裡，更加能揮灑自己的創意。尤其，她獨樹一格的手繪陶器，大器中不失唯美，如同清水出芙蓉渾然天成，曾受邀舉行創作個展，頗獲好評。

她說，未來畢業後也打算留在這塊土地，持續創作、用心生活。精通中、英、越3種語言的她，也利用多語優勢協助台灣政府傳遞最新攬才資訊，讓更多國際優秀人才認識台灣。