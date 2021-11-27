盼打破刻板印象 台南辦街友體驗營掃街、露宿街頭

慈聯社會福利基金會今天在台南街友中心舉辦「一日府城無家者漂泊體驗營」，吸引10名關注街友議題的民眾參與掃街、製作餐食及體驗行動沐浴車、露宿街頭等，希望藉此讓參與活動者透過街友視角，體會到自立生活、重返社會的困難，打破社會對街友的刻板印象。

參與活動的陳姓社工表示，與其他社會福利部分相比，大家對街友比較陌生，且也較容易被標籤化，即使她身為社工也很好奇無家者真正的生活樣貌，因此她特別與朋友相邀來參加體驗營，一探究竟。

體驗營除了安排參觀街友中心，也讓體驗者跟著街友一起煮午餐、掃街，並搭公車到台南公園及火車站販售大誌雜誌，接著再體驗行動沐浴車及排隊領餐，晚上將會到東豐地下道與街友一起用餐並露宿街頭。

在街友中心住了7個月的楊姓大廚本月初找到廚房內場工作，以前他都在火鍋店、韓式料理店工作，由於家庭及諸多因素導致無家可歸，只好露宿公園，後來是路人帶他到東豐地下道。他說，當時很想找一份穩定的工作，但因沒有資源，始終無法順利安定下來，之後輾轉到街友中心，終於在這個月開工，很感謝輔導他的社工人員。