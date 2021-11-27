百年新化林場農塘活化 興大命名 「大目降埤」連接在地

中興大學新化林場農塘在水土保持局經費協助下成功活化，校方以新化舊地名取名「大目降埤」，今天由校長薛富盛、水保局長李鎮洋及台南市副市長戴謙等人共同舉行揭牌儀式。農塘兼具防災滯洪及提供森林生態水分涵養，興大校長薛富盛表示，不論是企業或大學，認同在地將在地的精神和特色發揮出來，非常重要，大目降是新化西拉雅語言，命名就是為了和地方密切結合。

薛富盛指出，新化林場以往是不收門票，但近年來投入環境包括步道更新等，會讓大家感受到收門票是非常物超所得，場內虎源溪整治一期已完成二期在進行中，相信未來會更棒，新化林場會邁入另一個不一樣的境界。

新化林場農塘原為林地內野溪，因長年颱風豪雨影響造成坡面土壤沖刷崩塌，河道淤積，2019年水土保持局台南分局協助進行清淤及壩堤整修工程，2020年完工重新恢復蓄水功能。目前農塘水域面積1.2公頃、最大蓄水量6萬公噸，除解決新化林場苗圃缺水問題外更兼具灌溉、防洪防災及景觀功能，造就現今森林內優美的水域環境，營造森林生態多樣性。

新化林場表示，新化舊名「大目降」，早年原為西拉雅族聚落，大目降為西拉雅語Tavocan音譯，意為「山林之地」，美麗森林的地方。西拉雅(Siraya)是台灣文字史以來，記錄最早居住在台南的原住民族，其名稱在荷蘭統治時期的文獻已出現，日治時期1920年才將大目降改稱為新化街，農塘以「大目降埤」為名，以茲紀念。