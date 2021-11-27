台南社區守望相助隊發起超商巡守 店員感到更安心

屏東縣潘姓超商女店員9月底在超商內遭思覺失調症男子攻擊，桃園市本月21日又有超商店員規勸戴口罩，引發蔣姓男子不滿，離開後返回持刀刺死店員，台南市安平區石門、海頭社區守望相助隊昨晚8時至12時自主發起超商巡守工作，踏入社區超商內與店員互動，提醒店員提高警覺，也喚起巡守隊員與店家的社區意識，店員說，感受到守望相助隊的關心，更加安心。

安平石門社區及海頭社區守望相助隊得知近期的超商糾紛事件之後，主動聯繫隊員將便利商店納入巡守路線，走進超商與店員問候互動，提醒店員遇有消費者發生脫序行為時不要貿然涉險，應立即通報警察前往處理。

海頭社區守望相助隊隊長丁義勇說，自己的社區要串連隊員一起巡守，多多走踏巷弄和超商，可以跟社區培養互助默契，也才能第一線發現可疑的狀況即時排除。社區巡守隊亮黃色的制服在巷弄裡守望巡邏很顯眼，超商店員也說，有人幫忙看前顧後，感到更加安心。

台南警方除了建構溝通反應管道、加強超商安全維護外，近日也與民防義警及守望相助隊等協勤民力加強超商巡守聯防，透過民力在地、熟悉環境的特質，增加與店員聯繫互動，提升安全意識，強化社區超商安全。