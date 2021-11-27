快訊

南非抵荷蘭班機傳85人確診 急篩是否染新變種Omicron

變種病毒來襲跨年照辦嗎？ 柯文哲：有可能在前3天說不能辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南社區守望相助隊發起超商巡守 店員感到更安心

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
社區守望相助隊走進超商與店員問候互動，提醒店員遇有消費者發生脫序行為時不要貿然涉險，應立即通報警察前往處理。記者邵心杰／翻攝
社區守望相助隊走進超商與店員問候互動，提醒店員遇有消費者發生脫序行為時不要貿然涉險，應立即通報警察前往處理。記者邵心杰／翻攝

屏東縣潘姓超商女店員9月底在超商內遭思覺失調症男子攻擊，桃園市本月21日又有超商店員規勸戴口罩，引發蔣姓男子不滿，離開後返回持刀刺死店員，台南市安平區石門、海頭社區守望相助隊昨晚8時至12時自主發起超商巡守工作，踏入社區超商內與店員互動，提醒店員提高警覺，也喚起巡守隊員與店家的社區意識，店員說，感受到守望相助隊的關心，更加安心。

安平石門社區及海頭社區守望相助隊得知近期的超商糾紛事件之後，主動聯繫隊員將便利商店納入巡守路線，走進超商與店員問候互動，提醒店員遇有消費者發生脫序行為時不要貿然涉險，應立即通報警察前往處理。

海頭社區守望相助隊隊長丁義勇說，自己的社區要串連隊員一起巡守，多多走踏巷弄和超商，可以跟社區培養互助默契，也才能第一線發現可疑的狀況即時排除。社區巡守隊亮黃色的制服在巷弄裡守望巡邏很顯眼，超商店員也說，有人幫忙看前顧後，感到更加安心。

台南警方除了建構溝通反應管道、加強超商安全維護外，近日也與民防義警及守望相助隊等協勤民力加強超商巡守聯防，透過民力在地、熟悉環境的特質，增加與店員聯繫互動，提升安全意識，強化社區超商安全。

第4警分局長甘炎民說，超商店員面對民眾都需要有安全警覺意識，除遇他人衝突或不當言語舉止，首先要先保護好自我安全，再掌握好通報反應措施，讓警察能迅速趕抵現場協助才是上策。此外裝設警民連線、手機下載視訊警報系統或預先撥打好報案電話等，甚至店內裝設警報器，也是強化安全的方法。

台南市安平區石門、海頭社區守望相助隊自主發起超商巡守工作，踏入社區超商內與店員互動，提醒店員提高警覺，也喚起巡守隊員與店家的社區意識。記者邵心杰／翻攝
台南市安平區石門、海頭社區守望相助隊自主發起超商巡守工作，踏入社區超商內與店員互動，提醒店員提高警覺，也喚起巡守隊員與店家的社區意識。記者邵心杰／翻攝

超商 巡守 警察

延伸閱讀

奇美醫推失智友善社區 與市府合作營造失智友善圖書館

超商店員遭刺死 桃園警制定自衛防暴對策護安全

台塑和長庚推動社區健康有成 「萬歲團」表演全場驚艷

根除「綠癌」小花蔓澤蘭 台東關山鎮社區轉送染料伴手禮

相關新聞

台南社區守望相助隊發起超商巡守 店員感到更安心

屏東縣潘姓超商女店員9月底在超商內遭思覺失調症男子攻擊，桃園市本月21日又有超商店員規勸戴口罩，引發蔣姓男子不滿，離開後...

台南推路平卻不平 害2機車自摔

台南市推動路平專案，每年投入逾20億改善、重鋪路面，但有市民向聯合報系投訴，指北區公園路本月才重鋪路面卻出現高低差，甚至...

盼打破刻板印象 台南辦街友體驗營掃街、露宿街頭

慈聯社會福利基金會今天在台南街友中心舉辦「一日府城無家者漂泊體驗營」，吸引10名關注街友議題的民眾參與掃街、製作餐食及體...

百年新化林場農塘活化 興大命名 「大目降埤」連接在地

中興大學新化林場農塘在水土保持局經費協助下成功活化，校方以新化舊地名取名「大目降埤」，今天由校長薛富盛、水保局長李鎮洋及...

奇美醫推失智友善社區 與市府合作營造失智友善圖書館

奇美醫學中心在永康區推動失智友善社區，建構以失智者及家庭照顧者為中心的生活圈；上午在台南市立圖書總館與市政府一同宣示合作...

嘉義縣社會住宅包租代管推動近1年僅11件 成效不佳挨批

內政部營建署為協助弱勢、社會新鮮人及銀髮族解決住的問題，擴大辦理第二期社會住宅包租代管計畫，嘉義縣獲分配300戶，去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。