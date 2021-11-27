奇美醫推失智友善社區 與市府合作營造失智友善圖書館

奇美醫學中心在永康區推動失智友善社區，建構以失智者及家庭照顧者為中心的生活圈；上午在台南市立圖書總館與市政府一同宣示合作「跨界合作」，營造圖書館為「國內失智友善環境先驅」，培訓圖書館員成為友善天使，提升對失智症認識及敏感度，主動協助失智者與家屬，圖書館也提供樂智議題健康講座、繪展宣傳等資源，建立社區民眾、失智者與其家庭的共融友善環境空間。

奇美醫學中心兩年前在永康中華里、烏竹里成立失智友善館，持續舉辦失智友善天使訓練；結合在地特色推動非藥物介入失智症治療，藉藝術繪畫工作坊設計課程，運用剪黏自畫像、壓克力花卉、我的健康餐盤、輕質土門神公仔與門神答喙鼓等創作，加深長者生命歷程印象活化記憶、色彩視覺刺激保持大腦運作、訓練手部動作平衡與靈活度、促進人際社交互動能力，緩解病情對日常生活影響。

上午宣誓儀式採數位化揭幕，線上同步繪展呈現在地長輩藝術能量創作，市長黃偉哲、奇美醫專案副院長陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山、永康區長陳勝楠、市圖館長洪玉貞及地方民代見證。

黃偉哲今天心情似乎非常好，直說「這麼多好朋友在星期假日的時候，在周末禮拜六很快樂，很可以說很快樂、天氣很好的時候，大家來到總圖，很開心」。

他表示很關心失智長者，台南市65歲以上人口成長很快，3年前當選市長時27萬5000人，現在才3年不到，兩年11個月已經達到31萬8000人、增加了4萬多人，推估到明年會達到34萬人，占人口比例已經18%，如果今年是17%，那到明年增加兩萬人，大概就增加1.1%了，成長很快，很希望也期待如何營造對長者友善的社會跟福利，這個是市府希望能夠做的，但市政財政有一定極限，需要結合更多官方跟民間資源一起努力，而且不是只是說一個人給多少錢，提供更好的服務更重要。感謝奇美醫院能夠進入社區，為我們的長者服務，「這點我們特別特別的感到感恩跟感謝。」希望失智症友善館還有線上展覽，能夠讓更多好朋友能夠對於這個疾病、這個現象能夠有更深一層瞭解，也付出更多的關懷。

陳綉琴指出，失智人口與日俱增，奇美醫積極建構失智友善社區，持續推動失智識能公共教育訓練，招募失智友善志工187人、友善天使4809名、友善組織283家，深入社區推廣失智症預防與友善概念，能辨識失智者症狀主動及時協助失智者；結合社區組織網絡共同守護，讓失智者在社區各角落都能獲得支持並預防走失。 奇美醫推動失智友善社區與市府合作營造失智友善圖書館。記者周宗禎／攝影 奇美醫推動失智友善社區與市府合作營造失智友善圖書館。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。記者周宗禎／攝影 奇美醫學中心推動非藥物介入失智症治療，成立藝術繪畫工作坊設計課程，指導長者剪黏自畫像、壓克力花卉、門神公仔答喙鼓等創作。