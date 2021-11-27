嘉義縣社會住宅包租代管推動近1年僅11件 成效不佳挨批

內政部營建署為協助弱勢、社會新鮮人及銀髮族解決住的問題，擴大辦理第二期社會住宅包租代管計畫，嘉義縣獲分配300戶，去年12月20日縣府舉行啟動儀式，但上路至今近1年，只有11件，遭外界批成效不佳。

近年多個慈善團體為嘉縣貧困民眾蓋房子，引發外界質疑社會住宅政策執行成效不佳；經發處說，嘉縣鄉村型態，人口工商發展不如都會，至今包租2件，代租代管9件，受委辦理民間公司雖認真媒合，卻不如預期，包租代管件數大多集中人口多的民雄、朴子及太保等鄉鎮市。

包租代管計畫，提供弱勢族群、未滿25歲新鮮人、65歲以上銀髮族（年所得120萬元以下），以及家暴性侵受害者及其子女、身心障礙者，提供市價5折至7折租金，減輕居住負擔。去年年底縣長翁章梁偕同營建署主秘王東永及得標業者大晟資產管理公司代表啟動。

內政部補助全台15縣市開辦，嘉縣老人比例最高，縣府與大晟資產公司簽約，包租代管模式，由大晟資產公司做媒合平台，設籍嘉縣有空屋（住宅、農舍、套房、公寓）縣民，可檢具文件申請出租，勘察評估通過，轉租符合條件者，由社會局協助媒合弱勢及家暴受害者承租。

包租代管分包租包管及代租代管兩種方案，包租包管由縣府委託專業租屋業承租民間住宅，業者再以二房東轉租與房屋管理、保證房東收租3年; 代租代管由業者媒合租屋市場房東房客簽約，辦理租約管理、提供代收租金糾紛調處等服務、租期最至少1年。

政府對房東房客提供「3稅減免、3費補助、3年服務」獎勵；「3稅減免」提供房東每屋每月租金收入最高1萬元免所得稅，房屋稅及地價稅比照自用住宅標準；「3費補助」提供每屋每年1萬元修繕補助，以及公證費、居家安全保險費補助，還有業者提供3年專業服務。