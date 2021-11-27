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高麗菜超種警示紫爆 青農靠網路直銷免盤商剝削

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣一對年輕菜農夫婦在義竹鄉租地種高麗菜，為免盤商剝削，採網路直銷賣菜，3顆賣百元，受消費者歡迎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣一對年輕菜農夫婦在義竹鄉租地種高麗菜，為免盤商剝削，採網路直銷賣菜，3顆賣百元，受消費者歡迎。記者魯永明／翻攝

農糧署大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，11月中旬高麗菜種植株數達786萬株，達紫色燈號。嘉義縣一對年輕菜農夫婦在義竹鄉租地種高麗菜，為免盤商剝削，採網路直銷賣菜，3顆賣百元，受消費者歡迎。

縣府農業處說，高麗菜主要產區在鹿草鄉，全縣11月種植面積82.12公頃，預估產量3700公噸，(約246.36萬株苗，12月預估面積137.75公頃，預估產量7852公噸，約413.25萬株苗，與隔壁主產地雲林相比，面積產量少很多，縣內有些高麗菜苗是從鄰近縣市來的。

台北農產運銷公司統計，高麗菜上品每公斤平均批發價25元，中價13元，品質較差7元。農糧署說，本旬高麗菜數量達786萬株，超過合理種植範圍，冬季種植至採收需70至80天，氣候穩定，明年1月下旬將爆量。

義竹鄉一對年輕菜農夫婦種2分農地種高麗菜，採網路直銷，在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文直銷，獲網友好評，創生產消費者雙贏，張姓菜農說，日前晚間到水上國小面交高麗菜，丈夫多砍一些，原本擔心賣不完，想說讓孩子去宣傳一下，沒想到鄉公所秘書一口氣買39顆，分享在場跳舞師生，「讓我們可以提早回家，寒冷的夜晚依然有溫。」

張姓菜農表示，「我們是小農民不是攤販，自種自砍載來面交，有些鄉親可能認為3顆百元有些大小不均，但有些成熟較小也得砍，不然賣會虧錢，我們儘量平均分配，我們第一次種也第一次賣，當天下午現砍，晚上面交！也幫各位保留兩三片外葉，比較好保存。」

嘉義縣一對年輕菜農夫婦在義竹鄉租地種高麗菜，為免盤商剝削，採網路直銷賣菜，3顆賣百元，受消費者歡迎。記者魯永明／翻攝
嘉義縣一對年輕菜農夫婦在義竹鄉租地種高麗菜，為免盤商剝削，採網路直銷賣菜，3顆賣百元，受消費者歡迎。記者魯永明／翻攝

高麗菜 嘉義 農糧署

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