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台南街頭藝術節登場 重現原台南地院西側高塔

中央社 / 台南26日電

2021台南街頭藝術節今天下午登場，由法國藝術家奧立佛．古斯特以紙箱重現原台南地方法院已消失的西側高塔，晚間在中西區河樂廣場前搭建，28日閉幕時再把高塔推倒。

台南市中西區河樂廣場一帶今晚人潮聚集，許多人趕著參加2021台南街頭藝術節，河樂廣場前以紙箱搭建的原台南地方法院已消失西側高塔，更是注目焦點，這座高塔不用大型機械，僅靠人力徒手堆置，晚間進入完成的最後階段。

台南市長黃偉哲傍晚時分也趕到現場視察紙箱高塔的進度，他表示，這座高塔消失後，一直無法重建，如今靠著紙箱復原，讓大家看到高塔漂亮的一面，也讓台南街頭藝術節內容更多元。

台南市政府發布新聞稿指出，這座紙箱高塔長寬各約5公尺，高約20公尺，相當於6層樓至7層樓，所需紙箱約1萬個、封箱膠帶約600捲，今天台南藝術節活動開跑前，已透過10場民眾及校園工作坊，完成紙箱搭建零件。

台南市政府文化局長葉澤山告訴中央社記者，2021台南街頭藝術節活動地點在中西區海安路及河樂廣場，以紙箱重現的原台南地方法院西側高塔，主要是由法國藝術家奧立佛．古斯特設計，再由台灣工作團隊負責。

國定古蹟「原台南地方法院」原有的西側高塔，1970年代被拆，地方屢有重建高塔的聲音，但礙於原台南地方法院的文資身分，市府又找不到原有設計圖，遲遲沒有下文。

原台南地方法院建築群，東側有圓頂，西側有高塔，形成一高一低的強烈對比，若依台灣民俗說法，如同「七爺八爺」，象徵審判威嚴，民間也有「龍虎邊」風水說，代表鎮守府城。

法國

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