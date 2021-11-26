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台南警遭質疑守護看板「服務特定候選人」 晚間聲明澄清
人稱「最強里長」的台南市龍崎牛埔里前里長陳永和下午表示，台南市議員民進黨黨內初選宣傳和四大公投看板林立，並非設在重要安全巡邏點，「卻都服務特定候選人設立警局巡邏站！真的有夠離譜！真的看不下去了！」
因陳永和提供的畫面是歸仁警分局轄區仁德、歸仁等地的看板；歸仁分局晚間發出正式澄清新聞稿如下:
一、 有鑑於他縣市選舉看板遭割毀造成事端，所以公投選舉看板是本次全民公投選舉安全維護工作的重點項目之一。
二、 本分局僅將該公投選舉看板設置地點納入一般巡邏勤務來兼顧，並無編排專責勤務維護安全。
三、 於公投宣傳看板旁設置QR CODE電子巡簽作法，造成外界誤解，本分局業已取消，為兼顧看板安全維護，已請勤務人員於巡邏維護附近治安要點時兼顧看板安全。
陳永和說，台灣警力資源本就有限，近期治安事件頻傳，如台南學甲才剛發生「棒球隊治安事件！」難道台南還要把警力資源用在「選舉看板上」？且為何警察可以服務「特定候選人」？
他說，如果是公投看板，難道公投也可以改為電話民調嗎？如果是議員初選民調，「難道你們真的把警察當成你們的保全人員嗎？難道你們如此的公私不分！人民的日子會過得更好嗎？如此我行我素下去！台灣早晚被你們這些人如此無盡的內耗！我看也不需老共花力氣來打了！」
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