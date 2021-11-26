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「嘉義in89豪華影城」 年底將開始營運

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市成仁街嶄新大樓是「嘉義in89豪華影城」。圖 /「嘉義in89豪華影城」提供
嘉義市成仁街嶄新大樓是「嘉義in89豪華影城」。圖 /「嘉義in89豪華影城」提供

嘉義市成仁街出現一棟嶄新大樓，傳聞新的影城將在這裡建立起地標，令市民期待又好奇以後影城的樣貌；這座影城就是「嘉義in89豪華影城」，董事長就是連鎖影城in89，外號「高腳蔡」的蔡榮華，人如其名的他身高185公分且現年已85歲，仍對事業抱有熱忱。

嘉義的成仁街早年正如同in89豪華影城所在的台北西門町電影街一般，有國民、羅山及三山3家戲院聚集成市，好不熱鬧；蔡榮華得知成仁街與民族路交叉口的「國民戲院」舊址要出售，除了看好地點是嘉義市中心最熱鬧的蛋黃區以外，更多的是希望在此重現電影街的繁榮景象。耗費多年時光與20多位土地所有權人溝通洽購，在2016年9月8日動工迄今已投入達30億元，蔡榮華只想做好一件事，要讓嘉義每位鄉親都能來到最高性價比的電影院，觀看最高端的電影、享受最優質的服務。

影城表示，影城由世界百大建築師張智強、禾揚聯合建築事務所暨APEC建築師會員許銘陽、東京表叁道ICE MONSTER設計師暨「安藤忠雄-光與影的建築之旅」作者黃崢睿共同領軍設計；以及榮獲國際IFAWPCA亞太營聯建築金牌獎的互助營造廠共同孕育，一座矗立在嘉義市的最高建築物「嘉義in89豪華影城」旗艦店就此誕生。

連鎖影城in89董事長蔡榮華。圖 /「嘉義in89豪華影城」提供
連鎖影城in89董事長蔡榮華。圖 /「嘉義in89豪華影城」提供

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