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朴子水道頭文創聚落展古董車 推廣嘉義Q碰券

中央社 / 嘉義縣26日電

台灣古董車發展協會今天在嘉義朴子水道頭文創聚落展出古董車，幫縣府推廣Q碰券；現在來嘉義縣住宿就送價值新台幣1000元的Q碰券，可抵住宿費、買特產。

嘉義縣文化觀光局邀請台灣古董車發展協會今天在朴子市嘉藝點水道頭文創聚落展出16台古董車。文觀局長許有仁接受中央社記者訪問表示，今天古董車群聚是為幫忙推廣嘉義縣Q碰券。

許有仁表示，明年2月28日前自由行旅客入住與嘉義縣府合作的旅館、民宿，每個房間送一張價值1000元的Q碰券，其中500元可折抵住宿費，另外500元可到餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，現在是到嘉義觀光最佳時機。

台灣古董車發展協會理事長張棣鈞告訴中央社記者，協會舉辦4天3夜遊南台灣活動，來到朴子市著名景點展出古董車，希望促進當地觀光，也讓車友玩得盡興。

台灣古董車發展協會創會會長曾國棟說，協會成員有40幾人，多數是開賓士古董車，當初很多人在老車維修與搜集相關資料遇到困難，才會成立協會，成群的古董車到哪都成了觀光亮點。

嘉義 朴子 文創

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