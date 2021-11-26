別錯過雲林巾彩節 棉花田裡觀賞台灣最大毛巾壁畫

國內最具毛巾特色的雲林縣虎尾巾彩耕地藝術節明天登場，兩天活動在棉花田裡舉行，目前正值棉花盛開，很多人沒見過棉花，也沒看過比兩層樓還高的台灣最大毛巾壁畫，舉家來一趟浪漫巾彩之旅，暢遊濃濃草香味的稻草迷宮，觀賞紙風車劇場，選購高級國產毛巾，保證不虛此行。

稻田收割後所留下的稻草捲，徜徉田間稻香撲鼻，一直是許多人嚮往的農村景觀，位於虎尾228三姓公廟旁的棉花田，目前棉花盛開，隨風飄曳，更是浪漫，選擇在棉花田裡舉行的巾采節，足以引人駐足。

由行政院雲嘉年聯合服務中心及雲林毛巾產業發展協會等單位合辦的2021雲林巾彩耕地藝術節明、後兩天登場，除展售各式高級國產毛巾文創產品，稻草迷宮闖關遊戲，更請來最夯的踫踫狐鯊魚寶寶代言、紙風車劇團演出，展現台灣毛巾故鄉的魅力。

尤其台灣最大的「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，從空中俯瞰尤為壯麗，台北101、自由廣場、八卦山、阿里山小火車等畫中具代表景物，是用百色紗穿引技術織成，象徵台灣毛巾卓越的技術與創造力。

立委蘇治芬說，11月是本產木棉花開的好季節，巾彩藝術節更是大小朋友的期待，漫遊稻草迷宮角落滿是小獎品，無處不驚喜，木棉花田更是難以阻擋的浪漫，情人偕手同遊是一生難忘回憶，歡迎舉家來虎尾享受假期。

雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉表示，巾彩耕地藝術節除集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區，迷宮闖關寓教於樂，傳遞毛巾製造的知識，互動與表演式的體驗，增強小朋友對「台灣製造」毛巾的認同感。