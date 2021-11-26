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嘉市嘉倍券兩周全數兌換 市民購開心外縣市民也歡喜

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾排隊兌換嘉倍券。圖／嘉義市政府提供
民眾排隊兌換嘉倍券。圖／嘉義市政府提供

為振興產業嘉義市政府今年11月15日起辦理滿千送百、好康「嘉」倍活動，不管是不是嘉義市民，都有專屬的振興方案，其中針對非嘉義市民所推出的嘉倍券更是反應熱烈，每天早上就有許多人前往市府排隊，共計1萬7千份限量嘉倍券已於今日全數兌換完畢。

市府建設處表示，嘉義市政府推出的振興好康大放送，除了嘉義市民特享的振興消費金2000元，加上滿千送百最多500元，一個市民可以最多領到2500現金；針對外縣市民眾嘉倍券活動，非嘉義市民持500元五倍券可換1000元嘉倍券，讓外縣市民眾來嘉義市享受滿滿幸福城市旅遊經驗。

嘉倍券的特約店家總共超過680家，包含家樂福、HOLA以及7-ELEVEN等連鎖商家，也有嘉義特色甜點咖啡店、餐廳等大量店家供大家選擇。除此之外，許多高級飯店也加入嘉倍券特約店家行列，可使用嘉倍券直接折抵房價。

嘉倍券已兌換完畢，但針對嘉義市民的滿千送百活動依然持續兌換中，嘉義市民只要持11月1日起嘉義市店家消費發票1000元即可兌換100元現金，最多每人可兌換500元，每日線上名額300名，現場排隊500名，總預算1800萬元兌完為止，歡迎嘉義市民可於星期一至星期五上午9時到下午4時至市政府辦理。

民眾開心展示拿到的嘉倍券。圖／嘉義市政府提供
民眾開心展示拿到的嘉倍券。圖／嘉義市政府提供
民眾兌換嘉倍券。圖／嘉義市政府提供
民眾兌換嘉倍券。圖／嘉義市政府提供
嘉倍券熱絡現場。圖／嘉義市政府提供
嘉倍券熱絡現場。圖／嘉義市政府提供
民眾等待兌換嘉倍券。圖／嘉義市政府提供
民眾等待兌換嘉倍券。圖／嘉義市政府提供

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