嘉義水上「肉董仔」網購超市周末料理大賽 免費吃烤乳豬特賣會

嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市，去年9月開張，每周三、五直播烹飪料理，受粉絲歡迎，為答謝客戶回饋鄉里，官網線上開幕活動明天上午10點熱鬧登場，主辦單位表示，開幕除美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。

「肉董仔」將捐出官網線上開幕活動營收5%，提供給在地大崙國小做為歲末年菜購物金，讓學童和家長共享佳餚，感受溫暖的年節氣氛，暖胃又暖心！

「肉董仔」網購超市為因應線上購物需求激增，宣布全面更新網購系統，結合實體與電商通路，提供24小時全年無休服務，嚴選優質的高級牛排、頂級海鮮、各式調理炸物，讓消費大眾一站購足、一鍵上桌。

官網線上開幕同時舉辦第一屆「全國食神創意料理盃」廚藝大賽，參賽者不受食材限制，可以用最擅長食材，烹飪最滿意的料理，用自己最拿手的招牌菜來比拚，總獎金20萬元，報名參加就有1千元肉董仔購物金，冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元，前3名還加碼送購物金8888元。除創意料理賽，還有下殺特賣，超殺銅板價只要10元。