快訊

超跑3惡少打傷大學生引公憤 道上放話要好好「照顧」

道瓊期指重挫近900點 南非新變種病毒疑慮持續發酵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義水上「肉董仔」網購超市周末料理大賽 免費吃烤乳豬特賣會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市官網線上開幕活動，明天上午登場，有美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。圖／肉董仔超市提供
嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市官網線上開幕活動，明天上午登場，有美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。圖／肉董仔超市提供

嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市，去年9月開張，每周三、五直播烹飪料理，受粉絲歡迎，為答謝客戶回饋鄉里，官網線上開幕活動明天上午10點熱鬧登場，主辦單位表示，開幕除美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。

「肉董仔」將捐出官網線上開幕活動營收5%，提供給在地大崙國小做為歲末年菜購物金，讓學童和家長共享佳餚，感受溫暖的年節氣氛，暖胃又暖心！

「肉董仔」網購超市為因應線上購物需求激增，宣布全面更新網購系統，結合實體與電商通路，提供24小時全年無休服務，嚴選優質的高級牛排、頂級海鮮、各式調理炸物，讓消費大眾一站購足、一鍵上桌。

官網線上開幕同時舉辦第一屆「全國食神創意料理盃」廚藝大賽，參賽者不受食材限制，可以用最擅長食材，烹飪最滿意的料理，用自己最拿手的招牌菜來比拚，總獎金20萬元，報名參加就有1千元肉董仔購物金，冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元，前3名還加碼送購物金8888元。除創意料理賽，還有下殺特賣，超殺銅板價只要10元。

開幕活動請上網https://www.foodkingshop.com/、「肉董仔」臉書查看，「肉董仔」網購超市地址在水上鄉大崙村大崙160-5號、客服電話:（05）371-5111。

嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市官網線上開幕活動，明天上午登場，有美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。圖／肉董仔超市提供
嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市官網線上開幕活動，明天上午登場，有美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。圖／肉董仔超市提供
嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市官網線上開幕活動，明天上午登場，有美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。圖／肉董仔超市提供
嘉義縣水上鄉「肉董仔」網購超市官網線上開幕活動，明天上午登場，有美食節目王牌主持人焦志方、知名藝人林韋君、馬幼興站台，還有辣妹飆舞，現場提供上百斤烤乳豬及多種商品免費試吃。圖／肉董仔超市提供

網購 創意料理

延伸閱讀

店家售價比iHerb網購價貴5倍 網友哀傷：台灣人被當盤子

「黑五」折扣戰 網購變主場

美廉社攜手「蝦皮店到店」 預計開拓300家數位服務EC店

雙十一網購驚見超商堆50個輪胎沒極限 網友罵：真的有病

相關新聞

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院：圖形是院藏玉器紋飾

有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，網友紛紛加入討論，有說像「塔位」，...

玉山塔塔加園區獼猴成群搶遊客蘋果啃食 遊客不敢下車

新冠肺炎疫情緩和，玉山國家公園塔塔加園區遊客增多，園區石山、塔塔加停車場等地，台灣獼猴群聚活動覓食，曬日光浴，嘉義生態觀...

抽線廠仙宗興業爆欠員工薪資、資遣費 今勞資調解不成

位在台南的抽線廠仙宗興業驚傳財務危機，資金缺口恐達20多億元，螺絲產業鏈受衝擊，該公司因10月1日停工，積欠薪資、資遣費...

搶拍扣押冷氣機 不到1小時一掃而空

行政執行署嘉義分署受嘉義地方檢察署囑託代為拍賣犯罪扣押所用之14台冷氣機，昨天下午進行拍賣程序，由於冷氣機是知名品牌吸引...

影／翻轉傳統市場大變身 台南5處菜市仔22攤形象大改造

受到新冠疫情影響，傳統市場經營受到衝擊，台南市政府啟動公有市場形象翻轉工程，市場處表示，這次改造歷時11個月完成西港、麻...

「嘉義in89豪華影城」年底將開始營運

嘉義市成仁街出現一棟嶄新大樓，傳聞新的影城將在這裡建立起地標，令市民期待又好奇以後影城的樣貌；這座影城就是「嘉義in89...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。